Güney Kıbrıs AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesinden rahatsız.”Ankara ekonomik faydalara sahip olacak”

Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos ile dün Atina’da bir araya geldiği ve görüşmede ele alınan konular arasında, Türkiye’yle gümrük birliğinin iyileştirilmesi konusunun da bulunduğu haber verildi.

Avrupa Komisyonu’nun, şu an, Türkiye’yle gümrük birliğini iyileştirecek bir öneri üzerinde çalışmakta olduğunu yazan Alithia gazetesi, bunun Türkiye hükümeti açısından ekonomik faydalara sahip olacağını belirtti.Gazeteye konuşan “yetkili kaynakların”, bunun Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın çok yakından inceledikleri bir konu olduğunu, çünkü herhangi bir anlaşmanın AB üyesi bütün devletlerin onayına ihtiyacı olduğunu belirttiklerini ileten gazete, “yetkili kaynakların” gazeteye, bu meselenin doğrudan Kıbrıs sorununda kullanılamayacağını izah ettiklerini de aktardı.

Öte yandan gazete, Ankara’nın bununla birlikte, Atina ile Güney Lefkoşa’nın yeni bir anlaşmayı durdurabileceğini dolaylı yoldan bilmesi gerektiğini, çünkü bir aksilik çıkmazsa, Avrupa Parlamentosu’nda çoğunluk değil, oybirliği kararı gerekeceğini ifade etti.Bunun yanı sıra, Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinin, hali hazırda değişiklik önerileri ortaya koyduklarını kaydeden gazete, bunların, Türkiye’nin prosedürün ilerlemesini istemesi halinde gerekli olduklarına işaret etti.Türkiye’nin mevcut Gümrük Birliği Anlaşmasını “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısında tam anlamıyla uygulamamayı sürdürdüğünü de öne süren gazete, bunun Rum hükümeti ile AP’deki Rum milletvekillerinin “aklında olduğunu” kaydetti.Gazete, Ankara’nın “mevcut Gümrük Birliği Anlaşmasını “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısında tam anlamıyla uygulamamayı sürdürmesi halinde, Atina ile Güney Lefkoşa’nın, olası bir yeni anlaşmayı durdurabileceklerinin farkında olduğunu” da ekledi.

LEFTERİS HRİSTOFORU

AP’deki altı Rum milletvekilinin ise, Uluslararası Ticaret Komitesi gibi, konuyla ilgilenen komitelerde, kendi mücadelelerini vermekte olduklarını yazan gazete, dün temasa geçtiği AP’deki Rum milletvekillerinden Lefteris Hristoforu’nun, değişikliklerde başarılı olabilmek için gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylediğini aktardı.Değişikliklere ilişkin önerilerin 1 Mart’a kadar yapılabileceğini de kaydeden gazete, Hristoforu’nun, “Türkiye’nin mevcut anlaşmadan doğan yükümlülüklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil tüm üyeler için yerine getirmemesi durumunda, Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesinden söz edilemeyeceğine işaret ettiğini” aktardı.Gazeteye göre, “bir ülkenin (yani Türkiye’nin), ticari alanda AB üyesi bir ülkeye havalimanlarını ve limanlarını açmadığı zaman, iyileştirme isteyemeyeceğini” ifade eden Hristoforu, Avrupa Konseyi ile Komisyonu’nu, Türkiye’den, tüm Avrupa ülkeleri karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemeye çağıracağını sözlerine ekledi.

Tak