ABD-Almanya gerilimini bu görüşme çözebilir mi…Dışişleri Bakanı Gabriel, apar topar ABD Dışişleri Bakanı’yla görüşmeye gitti

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Çin’den sonra Almanya’yı hedef aldı. Trump’ın Almanya’yla sözlü savaşı şimdi uygulamaya koymasından korkuluyor. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, apar topar ABD Dışişleri Bakanı’yla görüşmeye gitti.

ALMANYA, ABD Başkanı Trump yönetimiyle ticaret savaşı korkusu yaşıyor. Dedeleri Alman kökenli olan Trump gerçi, “Almanya benim dedemin vatanı. Harika bir ülke” dedi ama Almanya’yı da hedef aldı. “America first” (Önce Amerika) vaadiyle iktidara gelen Trump, dış ticaret açığı olan ülkelere ağır gümrük vergisi getirmek istiyor. Trump, Alman otomobil şirketlerini, “Dışarıda üretip ABD’ye satacağınız her otomobilden yüzde 35 gümrük vergisi alacağım” diye tehdit etti. Gümrük vergisi uygulamasına Meksika ve Çin’den başlayan Trump, şimdi Almanya’ya yöneldi ve Alman hükümetini Avrupa’yı kendi egoist çıkarları için kullanmakla suçladı. Ardından ticaret danışmanı Peter Navarro, Trump’ın Almanya’ya yönelik bu sözlü savaşı uygulamaya koyacağı mesajını verdi. Navarro, Almanya’yı Euro’yu ciddi derecede düşük tutarak, diğer AB ülkeleri ve ABD’yi “sömürmekle” eleştirdi. “Almanya hep başka ülkelere fazla mal satarken, kendisi daha az mal alıyor” diyen Navarro, Almanya’yı ABD’nin Avrupa’yla yapacağı ticari sözleşmelerin önünde de en büyük engel olarak niteledi.

TEHDİT ALTINDAYIZ

Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Trump yönetiminden gelen bu açıklamalar üzerine “ABD’yle bir ticaret ve ekonomi savaşı tehdidi altındayız” diye uyardı. Başbakan Merkel’e bir an evvel Trump’la görüşmesi için ekonomi ve siyasi çevrelerden büyük baskı var. Ancak ufukta henüz bir randevu gözükmüyor. Almanya, başından beri Trump yönetimiyle bağlantı kurmakta zorlanıyor. Alman Dışişleri yetkilileri Trump yönetiminden randevu koparmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çaba sonucu Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la randevuyu son anda aldı. Çarşamba akşamı ziyaret için onay alan Gabriel, Perşembe sabahı apar topar ABD’ye uçtu ve yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirdi.

SIKI DURMALIYIZ

ABD’nin en fazla ticaret açığı olan ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya dış ticaret fazlasında dünya şampiyonu. Almanya’nın 2016 dış ticaret fazlası 297 milyar dolar. ABD’nin Almanya’yla dış ticaret açığı ise 74.2 milyar dolar. ABD’nin Alman ürünlerine gümrük vergisi getirmesi, Almanya ekonomisi üzerinde derin etki yapacaktır. Almanya’da 1.6 milyon işyeri Almanya’nın ABD’yle ticaretine bağlı.

Almanya’nın bir diğer korkusu ise ABD’nin AB’yle Almanya’nın arasını açacağı yönünde. Gabriel, AB ülkelerine ABD’ye karşı “Çıkarlarımızı savunmak için çok sıkı durmalıyız” çağrısında bulundu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da aynı uyarıyı yaptı. Tusk, AB’nin varlığı için en büyük tehlikenin Putin değil, Trump olduğunu söyledi. Trump’la dünya yeniden şekilleneceğe benziyor. Almanya ve AB bu yeni dünyada kaybeden taraf olmak istemiyor.

Hürriyet