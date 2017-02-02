AB Büyükelçisi Kaymakçı,güven mektubunun örneğini Avrupa Komisyonu Protokol Genel Müdürü Nicolas de la Grandville’e sundu

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı,Brüksel’deki görevine hızlı başladı.

Büyükelçi Faruk Kaymakçı,görevinin ilk resmi günü olan 1 Şubatta Güven Mektubunun örneğini Avrupa Komisyonu Protokol Genel Müdürü Nicolas de la Grandville’e sundu.

Kaymakçi,’’İlk görev günümde benimle görüşme nezaketi gösteren De la Grandville ile 2007 yılındaki ikinci Brüksel görevim sırasında tanışmıştım. Ben AB Daimi Temsilciliğimizde iletişimden sorumluyken De la Grandville Fransa’nın AB Nezdinde Daimi Temsilciliği sözcüsüydü. 10 yıl sonra meslektaşımla yolumuz yine Avrupa’da kesişti. Türkiye’yi AB’ye ve AB’yi de Türkiye’ye doğru anlatma ve aktarmanın ve Avrupa halklarımız arasında sağlıklı iletişimin öneminde mutabık kaldık.’’ dedi.