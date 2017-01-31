Dünya’da en çok göçmene ev sahipliği yapan 10 ülke! Türkiye ilk sırada

Dünya üzerinde 20 milyonu aşkın mülteci bulunuyor, Türkiye’de ise resmi rakamlara göre 3,1 milyon sığınmacı barınıyor. Türkiye’yi Pakistan ve Lübnan takip ediyor, bu üç ülke mülteci yükünün neredeyse üçte birini karşılıyor.

Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci kriziyle yüz yüze. ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkeye vize yasağı koymasıyla tekrar gündemin ilk sırasına yerleşen mültecilerin sayısı, özellikle Suriye’deki iç savaşla birlikte rekor seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, halihazırda dünyada 21,3 milyon mülteci bulunuyor. Göçmenlerin yüzde 57’si ise, yalnızca 10 ülkede barınıyor.

BM verilerine göre, ayrıca 65,3 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda. 2015 yılında her dakika ortalama 24 kişi evsiz kaldı. Yani her gün 34 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye, göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sırada. Resmi rakamlara göre, Türkiye’de toplam 3,1 milyon sığınmacı bulunuyor.

Türkiye’de barınanların 2,8 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler. Geri kalan yaklaşık 300 bin kişi ise çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden oluşuyor.

Türkiye’den sonra sırasıyla Pakistan (1,6 milyon), Lübnan (1,1 milyon), İran (979 bin 400), Etiyopya (736 bin 100), Ürdün (664 bin 100), Kenya (552 bin), Uganda (428 bin 400), Çad (420 bin), Sudan (356 bin 200) göçmene ev sahipliği yapıyor.

EN FAZLA SURİYE’DEN

Dünya üzerinde en fazla sığınmacının geldiği ülke Suriye. Suriye’den 4,9 milyon, Afganistan’dan 2,7 milyon ve Somali’den 1,1 milyon mülteci başka ülkelerde yaşıyor.

Pakistan’daki mültecilerin ise neredeyse tamamını Afganistan’dan gelenler.

Türkiye, Pakistan ve Lübnan’ın oranı, toplam rakamın yüzde 30’unu buluyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece 2016’da 37 bin göçmeni ölümden kurtardığına dikkat çekiyor.

AVRUPA’NIN RAKAMLARI

Mültecilerin en çok gitmek istediği kıta, Avrupa. Yaşlı kıtadaki ırkçılığı yeniden hortlatan krizde Avrupa’daki toplam mülteci sayısı, neredeyse Türkiye’nin üçte biri.

Avrupa Birliği’nin dış sınır ajansı Frontex’e göre, ölümü göze alarak Avrupa’ya ulaşan kişilerin toplam sayısı 2015 yılında 1,8 milyon oldu.

En fazla mülteci barındıran ilk 10 AB ülkesi ise şöyle: Almanya (316 bin 115), Fransa (273 bin 126), İsveç (169 bin 520), Avusturya (153 bin 119), İtalya (118 bin 47), Hollanda (88 bin 536), Norveç (50 bin 389), Belçika (35 bin 314), Yunanistan (16 bin 121), Danimarka (16 bin).

Ajanslar