Almanya ve Fransa’dan güçlü Avrupa mesajı…Trump’un kararları Almanya ve Fransa’yı endişelendiriyor (fransızca)

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel göreve başladıktan sonraki ilk ülke dışı ziyaretinde Paris’te Fransız mevkîdaşı Jean-Marc Ayrault ile biraraya geldi. İki bakan güçlü bir Avrupa için işbirliği mesajı verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, cumartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’te yaptığı açıklamada, Almanya ve Fransa’nın hemen her konuda aynı duruşu sergilediğinin görülmesinin ve bunun içeriğinin bilinmesinin kendileri için önem taşıdığını söyledi. Gabriel, Fransız mevkîdaşı Jean-Marc Ayrault ile yaptığı görüşmenin ardından “Avrupa’nın gelecekten korkmak için hiçbir nedeninin bulunmadığını” ifade etti.

Ayrault da “Almanya ve Fransa aynı yöne baktıkları zaman Avrupa’da ilerleme sağlanacağına” inandıklarını kaydetti. Ayrault, Almanya ve Fransa’nın Avrupa projesini korumakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Her iki bakan da iç güvenliğin sağlanmasının ve Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının korunmasının en önemli görevler olduğu konusunda aynı görüşü savundu. “Günümüzde çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduklarını” söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, bunları aşmak için iki ülkenin diplomatik girişimlerine hiç ara vermemesi gerektiğini dile getirdi.

İki bakan da güçlü bir Avrupa için işbirliği mesajı verdi. Güçlü bir Avrupa’nın ABD’nin çıkarına olduğuna işaret eden Ayrault, buna örnek olarak IŞİD ile mücadele ve Ukrayna krizinin çözümü için gösterilen çabaları gösterdi.

Rusya’ya yaptırım konusunda net tavır

İki bakan ayrıca Fransız ve Alman uzmanların Transatlantik ilişkilerin geleceğini görüşecekleri bir toplantıda biraraya gelmeleri konusunda uzlaşmaya vardı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “Fransa gibi biz de Transatlantik ilişkilerden kolayca vazgeçmek istemiyoruz” dedi.

İki bakanın görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de Rusya’ya yönelik yaptırımlar oldu. “Fransa ve Almanya’nın yaptırımlar konusundaki tutumlarının açık” olduğunu belirten Gabriel, ancak Minsk barış sürecinde ilerleme sağlandığı takdirde, yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi. Fransız bakan Ayrault da “Orada savaş olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ise Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda daha esnek bir tavır sergiliyor.

Trump’ın mültecilere yönelik tedbirleri “endişe verici”

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye mültecilerin ve Müslümanların girişine getirdiği kısıtlamalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Bu bizi ancak endişelendirebilir ama bizi endişelendiren birçok konu var” diyen Ayrault, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’u Paris’e davet ederek Avrupa’nın çıkarları, değerleri ve dünya vizyonu hakkında kendisini bilgilendireceğini söyledi. Fransız Bakan “Savaştan ve baskıdan kaçan sığınmacıları kabul etmek ödevlerimiz arasında” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in göreve gelmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden Paris’te Fransız mevkîdaşı Jean-Marc Ayrault’yu ziyaret etmesinin sembolik bir önemi bulunuyor. Almanya’da dışişleri bakanları geleneksel olarak ilk ziyaretlerini, Almanya’nın Avrupa’daki en önemli müttefiki Fransa’ya gerçekleştiriyorlar. Bu geleneği takip eden Gabriel’in önümüzdeki günlerde de Brüksel’e gitmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Gabriel’in en kısa zamanda ABD’ye giderek, yeni hükümetin temsilcileri ile biraraya gelmeyi planladığı kaydedildi.

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Les décisions de Donald Trump inquiètent Paris et Berlin

Les diplomaties française et allemande ont exprimé, samedi, à Paris, leur inquiétude face aux décisions de Donald Trump, notamment celle concernant les restrictions à l’entrée de réfugiés aux États-Unis, devenues draconiennes.

Au lendemain de la signature par Donald Trump d’un décret suspendant pour trois mois l’accès au territoire américain pour les ressortissants de sept pays à majorité musulmane, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a partagé, samedi 28 janvier, ses inquiètudes face à la politique engagée par Donald Trump. Ce décret prévoit également la suspension pendant quatre mois du programme fédéral d’admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, toutes nationalités confondues. Une priorité sera accordée aux minorités religieuses, ce qui favorisera les chrétiens de Syrie.

“L’accueil des réfugiés qui fuient la guerre, ça fait partie de nos devoirs. Nous devons nous organiser pour faire en sorte que ça se passe de façon équitable, juste, solidaire”, a déclaré le chef de la diplomatie française, évoquant l’Europe en première ligne face à l’afflux de réfugiés syriens. Présent aux côtés de son homologue allemand Sigmar Gabriel, qui effectuait sa première visite à Paris, Ayrault a estimé que “cette décision ne peut que nous inquiéter”.

http://www.france24.com/fr/20170128-hollande-ayrault-gabriel-trump-etats-unis-inquietudes-immigration-refugies-guerre

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