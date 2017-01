AB’nin en başarılı programlarından Erasmus 30.yılını kutluyor (english-fransızca)

Erasmus fête ses 30 ans et de nouveaux chiffres indiquent un niveau record de participants au programme Erasmus+

La Commission européenne a publié aujourd’hui son rapport annuel sur Erasmus+, qui dévoile de nouveaux chiffres montrant que le programme d’éducation et de formation de l’UE (nomméErasmus+ depuis 2014) est plus populaire et ouvert que jamais. En 2015, le programme Erasmus+ a permis à 678 000 Européens d’étudier, de se former, de travailler et de faire du bénévolat à l’étranger – un nombre jamais atteint auparavant. Au cours de la même année, l’UE a investi 2,1 milliards d’euros dans plus de 19 600 projets faisant intervenir 69 000 organisations. La publication de ce rapport coïncide avec le lancement de la campagne marquant le 30e anniversaire du programme, qui sera célébré aux niveaux européen, national et local. Jyrki Katainen, Vice-président chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité et ancien étudiant Erasmus à l’université de Leicester (Royaume-Uni), a déclaré à ce propos: «L’éducation est essentielle pour doter les citoyens des connaissances, des compétences, des aptitudes et des capacités leur permettant d’exploiter au mieux leur potentiel et les possibilités qui s’offrent à eux. La mobilité élargit notre horizon et nous rend plus forts. Erasmus propose les deux. En tant qu’ancien étudiant Erasmus, j’en ai fait personnellement l’expérience. J’encourage les autres étudiants et surtout les enseignants, les formateurs, les animateurs de jeunesse et les étudiants de l’enseignement et la formation professionnels à profiter également des possibilités qu’Erasmus+ a à leur offrir». Tibor Navracsics, commissaire chargé de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport, a quant à lui déclaré: «Cela fait désormais 30 ans qu’Erasmus ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes, en leur permettant de développer des compétences essentielles, notamment sur les plans social et interculturel, et en encourageant la citoyenneté active. En établissant des liens entre les personnes et en les aidant à travailler ensemble, ce programme joue un rôle clé pour ce qui est de donner aux jeunes les moyens de bâtir une société meilleure. Aujourd’hui plus que jamais, l’Europe a besoin de cette solidarité. Je souhaite faire en sorte que le programme Erasmus+ puisse, à l’avenir, aider davantage de personnes encore, provenant d’horizons plus divers.» De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse, ainsi que dans un Q&A sur les 30 ans d’Erasmus.

