Anastasiades: Irkçılık ve aşırı konuşmalar Avrupa’nın kapısını çalmıyor, Avrupada’dır

Güney Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırılığın Avrupa’nın kapısını çalmadığını, aslında Avrupa’da olduğunu söyledi.

Strasburg’da Holokost kurbanları için düzenlenen anma töreninde bugün bir konuşma yapan Anastasiades, “Bugün ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı konuşmalar, artık Avrupa’nın kapısını çalmıyor, onlar oradadırlar. Müşterek başarısızlıklarımızı ve başarılarımızı hatırlamalıyız. Bunlar ortak Avrupa değerlerinin oluşması, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması” şeklinde konuştu.

Anastasiades, Avrupalı Ortaklarına daha kapsayıcı ve hoşgörülü toplumlar için çalışma, vatandaşların ve Avrupa kıtasındaki herkesin hak ve özgürlüklerinin garanti edilmesi çağrısında bulundu; “Bu, Holokost’ta ölen milyonların en uygun ve samimi anılmasıdır. Biz onlara boşu boşuna ölmediklerinin onurunu ve itibarını borçluyuz” dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Kurbanların anısını onurlandırıyoruz; şimdiki düşünceyle geçmişe baktığımızda, hiç unutmayacağız ki gelecekte böyle mezalim yaşanmasın.”

“Onları hatırlayalım. Avrupa onların küllerinden doğsun, onların kurban oldukları unutulmasın ve böyle korkunç dönemlere izin verilmesin.”

Bu arada Kıbrıs Cumhurbaşkanı Holokost anısın Kıbrıs ve Romanya’nın ortaklaşa düzenlediği bir serginin açılışını da yaptı. Sergide, Holokost ‘tan kurtulanların savaş sonrası kaçarak kendilerine yeni bir vatan ararken Kıbrıs’ta kaldıkları kısa sürede yaptıkları çalışmaları anlatılıyor.