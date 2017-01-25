Yüz Ölçümü Konya’dan Biraz Daha Büyük Olan Hollanda Tarım Ürünü İhracatında Rekor Kırdı (infografik)

Tarım ihracatında dünya ikincisi konumunda bulunan Hollanda’nın 2016’da tarımsal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 85 milyar euroya çıktı.

Hollanda İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, Hollanda’nın tarım ve gıda ihracatı 2016 yılında rekor seviyeye ulaşarak 94 milyar euro oldu. Hollanda’nın yüz ölçümü Konya’dan sadece 3 bin kilometrekare daha büyük olması ise konunun sosyal medyada tartışılmasına sebep oldu.

Ülkenin yüz ölçümünün sadece 41 bin kilometrekare! (Konya’nın yüz ölçümü 38 bin kilometrekare)

https://onedio.com/haber/yuz-olcumu-konya-dan-biraz-daha-buyuk-olan-hollanda-tarim-urunu-ihracatinda-rekor-kirdi-752440