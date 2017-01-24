Eide ve Spehar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi verdi (görüntülü haber-english)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Genel Sekreteri’n Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) bilgi verdi.

Güvenlik Konseyi’nin ocak ayı Dönem Başkanı İsveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog’un başkanlığındaki kapalı oturumda, Konsey üyeleri tarafından Kıbrıs’taki tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Oturum sonrası açıklama yapan Skoog, BMGK üyelerinin son gelişmelerden, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının ilk defa Cenevre’deki müzakerelerde ele alınmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Konsey üyelerin, tüm taraflara müzakerelerde katedilen ilerlemeyi ve fırsatı değerlendirme çağrısı yaptığını belirten Skoog, BMGK’nın Kıbrıs’taki her iki liderin kararlı ve cesur liderliğini övgüyle karşıladığını söyledi.

Büyükelçi Skoog ayrıca BM’nin sürece kritik desteğini sürdüreceğini, Eide ve Spehar’ın müzakerelerdeki aktif rolünü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

BMGK üyelerinin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması dahil olmak üzere, iki tarafa da “yerleşim anlaşması”na varılması konusunda destek sözünü yinelediklerini ifade eden Skoog, taraflara “Birleşmiş Kıbrıs” konusundaki tarihi anlaşmayı teminat altına almaları çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise Kıbrıs barış görüşmelerindeki ivmenin devam ettiğini ancak kilit sorunların çözümünün zor olduğunu söyledi.

Kilit sorunların “yerleşim ve güvenlik garantileri” olduğuna işaret eden Eide; “Bir toplum Türk askerinin varlığını çözümün parçası olarak görürken, diğeri sorunun bir parçası olarak görüyor.” diye konuştu.

Eide, müzakereler için zaman dilimi belirlenmediğini dile getirerek Kıbrıs’ta tarafların dışındaki oyuncuların da müzakerelerde ivme kazanıldığı konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Çözüm açısından zamanlamanın çok uygun olduğuna işarete den Eide; “Çok büyük olmayan bir fırsat penceresi var. Kolay mı? Hayır.” ifadesini kullandı.

http://webtv.un.org/media/media-stakeouts/watch/sc-president-olof-skoog-sweden-espen-barth-eide-elizabeth-spehar-on-cyprus-security-council-media-stakeout-23-january-2017/5294007397001