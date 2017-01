Kati Piri:Avrupa Türkiye’ye adil davranmadı…Swoboda-Piri: ‘Başkanlık, hukukun üstünlüğünü zayıflatır’

Avrupa siyasetinin iki etkin ismi Hannes Swoboda ve Kati Piri, BirGün’e konuştu. Swoboda, başkanlık sistemine geçişin hiç de sağlıklı sonuçlar doğurmayacağını belirtirken, Piri ise hukukun üstünlüğü ilkesinin daha da zayıflayacağını vurguladı

Türkiye bugünlerde çok kritik bir süreçten geçiyor. Biz de, bu haftaki Pazartesi Söyleşisi’nde, AB’den önemli iki isimle, Hannes Swoboda ve Kati Piri ile konuştuk. Avusturyalı siyasetçi Hannes Swoboda, 1996-2014 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi idi. Türkiye’de ise 2013 yılında, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı iken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşar Esad’a benzetmesine tepki göstererek, toplantıyı terk etmesiyle hatırlanıyor. Ancak bugün Swoboda o kadar da umutlu değil. Türk dış politikası, son yıllarda çok çelişkili ve istikrarsız bir hal aldığına dikkat çekerek, “Türkiye daha uzlaşmacı ve yapıcı bir konumda olsaydı, Suriye’deki barış çok daha önce mümkün olurdu. Ve bazı radikal İslamcı gruplarla olan örtülü ittifak, başından beri çok riskliydi ve son derece olumsuz sonuçlar doğurdu” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’de Başkanlık sisteminin sağlıklı olmadığına dikkat çeken Swoboda, “ABD mükemmel bir demokrasi olmasa da, bu dengeleyici güçlere sahiptir. Bugün bütün bunlar eksik ve Türk demokrasisinin bir parçası değil ve bu nedenle mevcut koşullar altında bir başkanlık sistemine geçiş, Türkiye için hiç de sağlıklı değildir” diyor.

Demokratik kontroller olmayacak

Pazartesi Söyleşisi’nin diğer konuğu Kati Piri ise Macar asıllı Hollandalı siyasetçi. 2014’ten bu yana Hollanda’yı temsilen İşçi Partisi’nin Avrupa Parlamentosu üyesi. “Bir toplumdaki demokratik kontroller zayıflatılırken, tek bir kurumun, yani cumhurbaşkanlığının elinde daha fazla güç yoğunlaştırmak, ülkedeki hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatacaktır” diyen Piri, OHAL uzadıkça muhaliflerin sesinin kısılmasını ise şöyle yorumluyor:

“Çatışmaya barışçı ve siyasi bir çözüm bulmak isteyen ılımlı seslerin artık susturulduğunu görmek üzücü. Buna meclis üyeleri, akademisyenler, gazeteciler ve sıradan yurttaşlar da dahildir. Bu strateji yalnızca PKK gibi aşırılıkçı kesimleri daha güçlü yapacaktır.”

HANNES SWOBODA

Avrupa yoksul kesimleri önemsemeli

»Son dönemde yaptığınız açıklamalarda sık sık, Avrupa’nın değişmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Neden?

Hannes Swoboda (HS): Avrupa, vatandaşlara hizmet etmek ve özellikle yeni iş imkanları yaratmak ve gelir ve servetin daha eşit ve adil şekilde dağılımını sağlamak için radikal bir şekilde değişmelidir. Yeni gelenleri özellikle mültecileri önemsemek zorundayız, fakat toplumun daha yoksul kesimindeki herkesi de aynı şekilde önemsemeliyiz. Sosyal değerlere sahip bir Avrupa ciddiye alınmalı ve Avrupalı siyasetçilerin en büyük hedeflerinden biri olmalıdır.

»Siz bir dönem Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı’ydınız. Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak durdurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesi, doğru bir adım mıdır?

HS: Parlamenterler de dahil olmak üzere pek çok kişinin, Türkiye’nin Avrupa’nın demokrasi ilkelerinden gittikçe uzaklaştığına dair endişelerini anlıyorum. Ancak, askıya almanın doğru bir mukabele olduğunu sanmıyorum. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları konularındaki müzakere fasıllarını açmak çok daha iyi olacaktır. Bu, Türkiye’deki insanların çıkarına olur, ancak Türk hükümetinin “Avrupa” değerlerini kabul etmeye hazır olduğunu da gösterir.

»Türkiye’nin son yıllarda dış politikada sergilediği istikrar ya da istikrarsızlık, Avrupa’dan nasıl okunuyor?

HS: Türk dış politikası son yıllarda çok çelişkili ve istikrarsız bir hal almıştır. Rusya, İran, İsrail ve özellikle Suriye ve Esad ile olan ilişkiler çok kısa aralıklarla değişiyordu. Türkiye daha uzlaşmacı ve yapıcı bir konumda olsaydı, Suriye’deki barış çok daha önce mümkün olurdu. Ve bazı radikal İslamcı gruplarla olan örtülü ittifak, başından beri çok riskliydi ve son derece olumsuz sonuçlar doğurdu. Türkiye’nin, Suriye’deki Kürt gruplarla samimi bir diyaloğu başlatmanın da bir yolunu bulması gerekiyor. Ancak, bu gruplar da barışçıl, gerçekçi ve yapıcı bir konuma doğru yol almak zorundalar. Türk liderlerin, arkalarında Türk halkını toplamak için daima bazı yabancı günah keçilerine ihtiyaç duymaları genel olarak üzücü.

Demokrasi kuvvetler ayrılığı ile yaşar

»Bugünlerde Türkiye’nin en önemli gündem maddesi, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi. Sizce, Türkiye bu anayasayı onayladığında neyi onaylamış olacak?

HS: Yönetim şeklini seçmek her ülkenin kendi işidir. Ancak, demokrasi “kuvvetler ayrılığı” ile yaşar, yani başkanı dahi kontrol edebilen ve güçlerini sınırlayabilen dengeleyici güçlerle. Bu, başkanlık sistemlerinin güçlü bir parlamentoya ve aynı zamanda da güçlü bölgesel yönetimlere ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri’nin güçlü bir Kongresi ve doğrudan seçilmiş (!) bölge valileri vardır. ABD mükemmel bir demokrasi olmasa da, bu dengeleyici güçlere sahiptir. Bugün bütün bunlar eksik ve Türk demokrasisinin bir parçası değil ve bu nedenle mevcut koşullar altında bir başkanlık sistemine geçiş, Türkiye için hiç de sağlıklı değildir.

»Siz, Türkiye’deki Kürt sorunun barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini her seferinde vurguladınız. Ancak bugün pek çok HDP yöneticisi cezaevinde. Bu durum, Türkiye adına bir çelişki mi yoksa sürecin doğal bir sonucu mu?

HS: HDP, özellikle PKK olmak üzere Kürt militan gruplarıyla barış görüşmelerinde çok değerli bir muhatap olacaktır. Ve birçok liderinin tutsak olması utanç ve zarar vericidir. PKK ve daha da militan olan diğer grupların taktiklerini kabul etmiyorum. Bütün terörizm durmalı ve Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için müzakereler başlamalıdır. Barış görüşmelerinin kesintiye uğraması ve çökmesinden dolayı çok üzgünüm. Askeri yöntemler hiçbir zaman çözüm getirmeyecektir. Bu her iki taraf için de geçerlidir.

»2013 yılında Türkiye için “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” ifadelerini kullanmıştınız. Peki ya bugün?

Bireysel özgürlükler, özellikle medyanın özgürlüğü demokrasinin önemli bir parçasıdır. İktidardaki kişilerin iradesi ve görüşleri, demokrasiyi garanti altına alamaz, bu ancak güçlü, sorumlu ve özgür medyayla olabilir.

KATI PIRI

OHAL kaldırılırsa durum değerlendirilir

»Türkiye bugünlerde anayasa değişikliği ile meşgul. Peki Avrupa Birliği, aday ülkelerin herhangi biri için, parlamento veya başkanlık sistemi ile ilgili herhangi bir tercih gözetir mi?

Kati Piri (KP): Hayır, Avrupa Birliği, aday ülkelerin herhangi biri için parlamento veya başkanlık sistemi ile ilgili herhangi bir tercih gözetmez. Bununla birlikte hem Türkiye’deki muhalefet partileri hem de sivil toplum, mevcut anayasa değişikliği paketinin benimsenmesinin, kuvvetler ayrılığının zayıflamasına ve parlamentonun sorumluluğunun kaldırılmasına yol açacağı yönündeki korkularını dile getirdi.

Bir toplumdaki demokratik kontroller zayıflatılırken, tek bir kurumun, yani cumhurbaşkanlığının elinde daha fazla güç yoğunlaştırmak, ülkedeki hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatacaktır.

Öte yandan, AB ile ilişkilerde bu noktaya gelindiği için üzgünüz. Avrupa Parlamentosu, üyelik müzakerelerini her zaman çok ciddiye almıştır – son on yılda, hukukun üstünlüğü ve temel hakların ele alındığı önemli fasılların açılması için sürekli olarak çağrıda bulunduk. Fakat dürüst olalım, Türkiye şu anda açılış kriterlerini bile sağlayacak durumda değildir. Geçen üç yıl boyunca, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün istikrarlı bir şekilde zayıfladığını gördük – ki bu süreç 15 Temmuz’daki darbe girişiminin sonrasında daha da hızlandı. Medya özgürlüğü büyük bir darbe aldı. 140 gazeteci ve on parlamento üyesi tutuklandı. Sonuçta bu durum güvenilir bir süreç olamayacağı için Avrupa Parlamentosu’nun üyelik müzakerelerinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulunmaktan başka bir seçeneği yoktu.

Bununla birlikte, üyelik sürecini tamamen durdurmak veya diyalogumuzu sona erdirmek için çağrıda bulunmadık. Türk hükümetine göndermek istediğimiz siyasi mesaj şuydu: eğer ciddi anlamda Avrupa Birliği’ne katılmak istiyorsa, ilerlenecek yol bu değil. Mesajın açık ve net olduğuna inanıyorum ve Türk hükümetinin demokratik reformlar yoluna geri dönmesini umuyorum. Şu anki pozisyonumuz da nihai bir sonuç değildir. Avrupa Parlamentosu, olağanüstü durum ve OHAL kaldırıldıktan hemen sonra konumunu gözden geçirmeyi taahhüt etti.

Avrupa Türkiye’ye adil davranmadı

»Peki sizce AB, Türkiye’ye her zaman adil mi davrandı?

KP: Hayır, Avrupa Birliği, katılım sürecinde birçok hata yaptı ve Türkiye’ye her zaman adil davranılmadı. Müzakerelerin başlamasıyla birlikte önde gelen bazı AB politikacıları, sürecin asla AB üyeliği ile sonuçlanmayacağını derhal belirttiler. Ayrıca, çözülmemiş Kıbrıs meselesi verimli görüşmelerin gerçekleşmesi için bir engel teşkil etti. Brüksel ve Ankara’daki teknokratlar “görüşmelerini sürdürürken hem Türkiye’deki hem de birçok AB üyesi ülkedeki kamuoyu sürece inanmayı bıraktı.

Bu güveni yeniden kazanmak ve AB-Türkiye işbirliğini yoğunlaştırmak çok önemlidir. Atatürk’ten bu yana, Türkiye yönünü Batı’ya çevirmiş bir ülkedir. NATO üyesi, Avrupa Konseyi üyesi ve AB için aday bir ülkedir. Bu, güvenlik, ticaret ve değerler anlamında Türkiye’nin diğer Batılı demokrasilere yakın durduğu anlamına gelmektedir. Türk toplumunun bu konuda radikal bir değişim istiyor olduğuna inanmıyorum.

»Türkiye özellikle son 1 yılda son derece hareketli günler geçirdi. Bu bağlamda, Türkiye’nin Suriye özelindeki dış politikasını ve ev sahipliği yaptığı mülteciler meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

KP: Suriye’deki savaş günümüzün en trajik olaylarından biridir. Bir bütün olarak uluslararası toplum, 400.000 kişinin öldürülmesini durdurmakta başarısız oldu. Suriyeli nüfusun yarısı evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Türkiye, sınırları dahilinde 2.7 milyon mülteci barındırarak büyük bir misafirperverlik gösterdi.

Umuyorum Türkiye ile Rusya arasında görüşülen ve garanti altına alınan, devam eden düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin son anlaşma, çatışmanın taraflarının tamamı tarafından yerine getirilecek ve tamamıyla uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta Astana’da yapılacak toplantı, eğer tamamen kapsayıcı olursa, BM liderliğindeki Suriye içi müzakerelerin başarılı bir şekilde başlatılmasına katkıda bulunulabilir.

Gazetecilerin hapsedilmesi üzücü

Öte yandan içerde de OHAL uzadıkça muhaliflerin sesleri daha da kısılıyor.

Çatışmaya barışçı ve siyasi bir çözüm bulmak isteyen ılımlı seslerin artık susturulduğunu görmek üzücü. Buna meclis üyeleri, akademisyenler, gazeteciler ve sıradan yurttaşlar da dahildir. Bu strateji yalnızca PKK gibi aşırılıkçı kesimleri daha güçlü yapacaktır. AB terör listesinde yer alacak ve orada kalacak olan PKK, silahlarını bırakmak zorunda. Kürt sorununun askeri bir çözümü bulunmadığından, AB uzlaşma sürecinin yenilenmesini şiddetle destekliyor.

Türkiye’nin şu anda dünyada en çok gazetecinin hapsedildiği ülke olması üzücü ve talihsiz. Son yıllarda Türkiye, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi önemli değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Bir demokraside kamuoyunun iyi bilgilendirilmesi ve hükümet politikalarının kamuoyunda tartışılması önemlidir.

MEP Kati Piri’s interview with Turkey’s independent media BirGün

Turkey has been going through a very critical stage lately: oppression and silencing of all corners of opposition in the country; stagnation of peace process on the Kurdish question; a shaky foreign policy that led to major entanglements at different times with different actors; a massive crackdown involving hundreds of thousands of people; and, lastly, a truly controversial constitutional amendments process proposed by Turkey’s current government for bringing about a shift to presidential system.

As BirGün, we asked MEP for the Labor Party and Turkey rapporteur Kati Piri for her comments about some of these pressing issues of the day.

In these days, the most important agenda topic of Turkey is constitutional amendments package which also suggest a shift to a presidential government system. This proposed transition is interpreted by the opposing party as “transition to dictatorship”. What is your assessment about this subject? What will Turkey approve by approving this constitution?

The European Union has no preference for either a parliamentary or a presidential system in any of the candidate countries. However, both opposition parties and civil society in Turkey have expressed the fear that adoption of the current constitutional amendment package would lead to the erosion of the separation of powers and the abolition of parliamentary accountability.

Concentrating more and more power in the hands of one institution, namely the presidency, while weakening the democratic checks in a society, will further weaken the rule of law in the country.

How do you interpret the European Parliament’s adoption of the proposal suggesting the temporary suspension of Turkey’s negotiations with the European Union?

It’s a pity we have come to this point in our relationship. The European Parliament has always taken the accession talks very seriously – during the last decade we have continuously called for the opening of the crucial chapters dealing with rule of law and fundamental rights.

But let’s be honest, Turkey would currently not even meet the opening benchmarks. During the last three years, we have seen a steady decline of the rule of law in Turkey – which further accelerated in the aftermath of the coup attempt on 15 July.

With the freedom of media having received a major blow, more than 140 journalists in jail and ten parliamentarians arrested, the European Parliament had no other option than to call for the temporary suspension of the accession talks. As this can currently not be a credible process.

However, we have not called to stop the accession process all together or to stop our dialogue. It is the political signal we wanted to send to the Turkish government: if you’re serious about wanting to join the European Union, this is not the way forward. I believe the message was clear and I hope that the Turkish government will return to the path of democratic reforms.

Our position is also not a final conclusion. The European Parliament has committed to review its position as soon as the state of emergency is lifted.

On the other hand, when you consider this case together with the assertions on Shanghai Five, does Turkey seem like selecting a Eurasian path or does the loss of faith in EU in the eye of public influence the government as well? What is your opinion?

The European Union has made many mistakes in the accession process, and has not always treated Turkey fairly. As soon as the negotiations were opened, some leading EU politicians immediately stated that the process could never lead to EU accession. Furthermore, the unresolved Cyprus issue has been a blockage all the way for fruitful negotiations to take place.

While technocrats from Brussels and Ankara kept ‘negotiating’, the general public both in Turkey and in many EU member states stopped believing in the process.

It is crucial to regain trust, and to intensify EU-Turkey cooperation. Since Atatürk, Turkey has been Western-oriented. It is a member of NATO, member of the Council of Europe, and a candidate country for the EU. That means that in terms of security, trade and values, Turkey is anchored to other Western democracies. I don’t believe the Turkish population wants a radical change in this regard.

Turkey’s foreign policy witnessed a dizzying traffic in the last year. Developments following the downing of a war plane of Russia by Turkey were then eventually followed by the Turkish military’s intervention in Syria through Operation Euphrates Shield. How do you evaluate Turkey’s foreign policy attempts with regards to Syria?

The war in Syria is one of the most tragic events of our times. The international community as a whole failed to stop the killing of 400.000 people. Half of the Syrian population had to flee their homes. Turkey has shown great hospitality by hosting 2.7 million refugees within its borders.

I hope the recent agreement on the cessation of hostilities, brokered and guaranteed by Turkey and Russia, will hold and be fully implemented by all parties to the conflict.

Next week’s meeting in Astana could, if fully inclusive, contribute to a successful resumption of UN-led intra-Syrian talks.

Many HDP (People’s Democratic Party) executives are in prison today. How do you assess the current stage of the movement that started with the name of “resolution process”?

It is sad to see that the moderate voices, those people wanting a peaceful, political solution to the conflict, are now being silenced. This includes members of the parliament, academics, journalists and regular citizens, as well. This strategy will only make the extremes, like the PKK, more powerful. The PKK, which is and will remain on the EU terror list, has to lay down its arms. The EU strongly supports a renewal of the settlement process, as there is no military solution to the Kurdish question.

Moreover, numerous journalists are also jailed in Turkey now. What does this really portray about Turkey to the world?

It’s very sad and unfortunate that Turkey is now the world’s largest jailer of journalists. For the last years, Turkey is moving away, in a fast pace, from important values such as freedom of media and freedom of expression. In a democracy, it is crucial that the public is well informed and that the government policies are publicly debated.

Meltem Yılmaz