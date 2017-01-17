İngiltere Başbakanı May: “İngiltere AB ortak pazarında kalmayacak.Brexit ortak pazardan da çıkmak demek”

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma stratejisini açıkladığı konuşmasında İngiltere’nin AB ortak pazarında kalamayacağını bunun “AB’yi terk etmemek anlamına geleceğini” söyledi.

Londra’da bakanların ve yabancı büyükelçilerin de bulunduğu bir kitleye hitap eden May, AB ile Brexit görüşmelerinde 12 hedefleri bulunduğu söyledi.

Bu hedefler arasında İngiltere ve İrlanda arasındaki ortak seyahat alanını korumak, AB ile tarife dışı ticaret ve gümrük anlaşması yapmak, Avrupa’yla emniyet ve istihbarat paylaşımını sürdürmek ve İngiltere’deki AB vatandaşlarının göçmenlik haklarıyla, AB içindeki İngiltere vatandaşlarının göçmenlik haklarını kontrol etmek bulunuyor.

May ayrıca İngiltere ve AB arasında ulaşılacak anlaşmayı mecliste oylamaya sunacaklarını da açıkladı.

May hükümeti 23 Haziran 2016’da yapılan referandumdan bu yana Brexit stratejisi hazırlamamakla eleştiriliyordu.

Theresa May’in konuşması İngiltere’nin ne tür bir Brexit anlaşması yapılacağının açıklığa kavuşması açısından önem taşıyor.

İngiltere Başbakanı ayrıca AB ile müzakerelerde “Dişe diş” bir yöntem istemediklerini, AB ya da ortak pazara da zarar verme niyeti olmadığını aktardı.

“İngiltere’yi cezalandırmayın”

May ayrıca AB ülkelerinin İngiltere’yi cezalandırmasını kabul etmeyeceklerini de söyledi.

Theresa May “Bu senaryonun gerçekleşeceğini sanmıyorum ve olumlu bir anlaşmanın sağlanacağına eminim. Ayrıca İngiltere için hiç bir anlaşma olmamasının kötü bir anlaşma yapılmasından daha iyi olduğu kanısındayım” diye konuştu.

May, Avrupa ile dünyanın diğer ülkeleriyle ticaret yapmaya devam edeceklerini söyledi ve İngiltere’nin rekabetçi vergi oranları getirerek dünyanın en iyi şirketlerini ve yatırımcılarını çekmeyi planladıklarını kaydetti.

İngiltere Başbakanı, “Eğer ortak pazardan dışlanırsak, İngiltere’nin ekonomik modelini değiştirmek için özgür olacağız” diye konuştu.

May ayrıca İngiltere’ye gelen göçmenler konusunda tam kontrole sahip olmak istediklerini de söyledi.

May’in konuşması uzun süredir İngiltere’nin ortak pazarda kalma ve gümrük birliğine kısmen devam etme yönündeki seçeneklerin ortadan kalktığı yorumlarına neden oldu.

İşçi Partisi’nin Brexit sözcüsü Keir Starmer ise İngiltere’nin AB gümrük birliğinde kalması ve ülke için en iyi anlaşmanın sağlanması gerektiği yorumunu yaptı.

May’in konuşması öncesinde değer kaybeden sterlin daha sonra yükselişe geçti.

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May: Brexit ortak pazardan da çıkmak demek

Uzun süredir merakla beklenen Brexit stratejisini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den ayrılmanın ortak pazarı da terk etmek anlamına geleceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May uzun süredir merakla beklenen, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) yönelik stratejisini açıkladı. May, Londra’daki Buckingham Sarayı yakınlarındaki Lancaster House’da yaptığı açıklamada AB’den ayrılmak için 12 maddelik bir plan sundu.

AB’den “kademeli” bir biçimde ayrılmayı öneren İngiltere Başbakanı, ancak “sınırsız bir geçiş statüsüne” de karşı olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı, Brexit’in aynı zamanda Avrupa ortak pazarından ayrılmak anlamına da geldiğini kaydetti ve “Önerim, ortak pazarın bir üyesi olmak anlamına gelemez“ diye konuştu. “Giderken AB üyeliğinin bazı üyelik kısımlarına tutunmamaya çabalıyoruz” diye konuşan May “AB’ye kısmi üyelik, ortak üyelik ya da yarısı içerde yarısı dışarıda kalan bir üyelik” istemediklerinin de altını çizdi.

İngiltere’nin ortak Avrupa ticaret politikasının bir parçası olarak kalmasını istemediğini kaydeden May, AB ile yeni bir gümrük anlaşmasını müzakere etmek istiyor.

London Premierministerin Theresa May bei Rede zu Brexit (picture-alliance/empics/K. Wigglesworth)

May, 12 maddelik AB’den ayrılık planını Londra’daki Buckingham Sarayı yakınlarındaki Lancaster House’da açıkladı

AB’nin başarısı İngiltere’nin çıkarına

AB’nin parçalanmasına karşı olduğunu vurgulayan May “Bunun yaşanmasını istemeyiz” diye konuştu. “Biz ortak pazara ve AB’ye zarar vermek istemiyoruz” diye konuşan İngiltere Başbakanı, Avrupa Birliği’nin başarılı olmasının İngiltere’nin de ulusal çıkarına olduğunu kaydetti.

Brexit düşüncesinin kesinlikle ortak değerleri reddetme anlamına gelemediğinin altını çizen May, Birleşik Krallık’ın diğer 27 AB ülkesinin güvenilir bir ortağı olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti. İngiltere’nin AB ülkeleri ile olan iyi ilişkileri korumak istediğini kaydeden May, müzakere edilecek 12 maddelik planın “Birleşik Krallık ve AB arasında yeni, pozitif ve yapıcı bir ortaklık” öngördüğünü kaydetti.

Nihai anlaşma parlamentonun onayına sunulacak

May, AB ile müzakere edilen nihai anlaşmayı, İngiliz parlamentosunun da onayına sunacağını bildirdi.

2016 Haziranında yapılan referandumda İngilizlerin çoğu, AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. İngiltere Başbakanı May, mart ayının sonuna kadar AB’den ayrılmak için resmi olarak başvuracak. Ardından AB ile ayrılığın nasıl yapılacağına ilişkin iki yıllık müzakere süreci başlayacak. İngiltere bu süre zarfında AB üyesi olarak kalmaya devam edecek.

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