Rum Basını…Ankara Kıbrıs sorununu kullanarak AB-Türkiye ilişkilerinde oldu bittiler empoze ediyor

Ankara’nın “Kıbrıs sorunundaki düzenlemeler aracılığıyla, Avrupa Birliği’ne, Avrupa-Türk ilişkileri alanında oldu bittiler empoze etmeye çalıştığı” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıklarla manşete çektiği haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’la ilgili konferans ve bunu izleyen çalışma yemeğinde “Kıbrıs’la ilgili bir anlaşma aracılığıyla, Avrupa vatandaşlarına ilişkin geçerli olan dört özgürlüğün güvenceye alınmasında ısrar ettiğini, bir diğer ifadeyle bunların, AB’deki Türk vatandaşları için de geçerli olmasını istediğini” ileri sürüldü.

“Konu hakkında bilgisi bulunan kaynakların belirttiği üzere”, “bahse konu şeyin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir anlaşma aracılığıyla başarılı olması halinde, bunun tüm Avrupa bölgesinde yayılması için Ankara tarafından bir emsal olarak kullanılacağını” ileri süren gazete, Ankara’nın bu konuyu Kıbrıs’la ilgili görüşmelerinde gündeme getirmesinin ise “ilginç” olduğunu öne sürdü.

Türk tarafının talebinin, Kıbrıs Türk tarafınca da sürekli olarak ortaya konulduğunu iddia eden gazete, konunun Cenevre’de de gündeme geldiğini yazdı ve “elindeki bilgilere dayanarak”, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Peter Van Nuffel’in, “bunun olamayacağına atıfta bulunduğunu” belirtti.

Buna paralel olarak Türk tarafının “Kıbrıs sorunundaki anlaşmanın birincil hukuk olması, bir diğer ifadeyle AB müktesebatından kalıcı derogasyonlar (saplamalar) olmasına dair talebini de gündeme getirmekte olduğunu” iddia eden gazete, bu konunun da Cenevre’deki konferansta yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu tarafından gündeme getirildiğini ifade etti.

Çavoşoğlu’nun güvenlik konusunda ise, garantilerin korunması gerektiğini savunarak, bölgedeki gelişmelere atıfta bulunduğunu yazan gazete, “yine elindeki bilgilere dayanarak”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise “Kıbrıs’ın komşu ülkeleri tarafından tehdit edilmediğine” işaret ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu’nun ise bunun üzerine “İslam Devletine” (IŞİD) atıfta bulunduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in ise “İslam Devleti Türkiye’de var, Kıbrıs’ta yoktur. Bunları Kıbrıs’a mı getirmek istiyorsunuz?” sorusunu sorduğunu aktardı.

Gazete haberine iç sayfadan ise “Kıbrıslı Türkler Türkiye İçin Araç-Çavuşoğlu AB’deki Türkler İçin Dört Özgürlüğün Korunmasını Önerdi” başlığını attı ve “Türkiye’nin AB içerisinde avantajlar elde etmek için Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıs’ı kullanmaya çalıştığını” iddia etti.

Gazete Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın “şartların ve kırmızı çizgilerin net olduğu ve Kıbrıs’taki güvenliğin hiçbir şekilde terk edilemeyeceği ve kaldırılamayacağı şeklindeki” açıklamasına da yer verdi.

Simerini gazetesi ise “Kışkırtıcı Açıklamalar Resitali” başlıklı haberinde, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Türk garantileri ile dönüşümlü başkanlık konularında ısrar etmekte olduklarını” iddia etti.

Gazete “Beşli Konferansta Israr Ediyor- Yunanistan Suçludur- Her şey Masada- Türkiye’yle Sıkı İşbirliği” ara başlıklarıyla, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cenevre dönüşünde yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Akıncı’nın açıklamaları Alithia gazetesinde “Ocak Sonunda Siyasi Düzeyde Konferans Bekleniyor- Kıbrıs Türk Lideri 1 Aralık Anlaşmasının Uygulanmasından Memnuniyet Belirtti, Bununla Birlikte Kıbrıs Rum Kesiminin Haritasının Kabul Edilemez Olduğunu Yineledi”, Fileleftheros’ta ise “Akıncı Garantilerde Israr Ediyor- Cenevre Konferansının Başarsızlığından Yunanistan’ı Sorumlu Tuttu- ’Erdoğan Görüşünü Söyleyebilir’ Diyerek Dolaylı Yoldan Erdoğan’ı Ortada Bıraktı” başlıklarıyla yer aldı.

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