CHP’li Öztürk…Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz.Başbakan Yıldırım…Ne demek satmak.Çok ayıp birşey

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın, Cenevre görüşmelerine yönelik, “basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz” çıkışı Meclis’te ilginç bir tartışmaya yol açtı. Yılmaz, “Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be” diye laf atan AK Partililere, “Sen sattın beni, ne kurtardın, teslim ettin” tepkisini verdi.

Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

CHP’li Öztürk Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyunda söylüyor ama Cenevre’de verilen harita var, yüzde 29,2 ve hala bunu da Rumlar kabul etmemiş, ‘daha ineceksiniz’ diyor. Bu verilen yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultan bile duydu. Bunun dışında KKTC’de kalacak topraklara da mülkiyet çerçevesinde 50-60 bin Rum’un geleceğini de herkes biliyor. Ya neyi saklıyorsunuz? Çıkın deyin ki, ‘biz vermiyoruz’, dağıtın masayı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Vermiyoruz, vermiyoruz.

Yılmaz: Veriyorsunuz işte. Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz.

Çamlı: Biz aldık, vermiyoruz. Hadi bakalım.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk: Seni kurtardığımız gibi işte. Rahat ol, rahat.

Çamlı: Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek.

Yılmaz: Sen sattın beni, ne kurtardın? Teslim ettin. Konuşturma beni.

Öztürk: Sen kendi kendine mi kurtuldun?

Yılmaz: Teslim ettin. Konuşturma burada. Terbiyesiz.

Öztürk: Vermeyiz biz Kıbrıs’ı, sen rahat ol. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be.

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Başbakan Yıldırım’dan Kıbrıs açıklaması

TBMM’de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarına bugün yaşanan Kıbrıs görüşmeleri tartışması ve bu konuda hükümete yöneltilen eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, ‘Ne demek KKTC’yi satmak. Çok ayıp bir şey, haddini bilmemek. Kıbrıs konusunda bizim şartlarımız da kırmızı çizgilerimiz de bellidir’ dedi. Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde;

KIBRIS İÇİN ŞARTLARIMIZ DA KIRMIZI ÇİZGİMİZ DE BELLİDİR

Ne demek satmak. Çok ayıp birşey. Yani bu en azından; hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle birşey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir.

TÜRKİYE’NİN GARANTİSİ VE GÜVENLİĞİ VAZGEÇİLEMEZ

Kıbrıs’ta güvenlik ve garanti konusu; Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz; madde 1.

Madde 2 eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa, bu devletteki yönetim adil paylaşımla olmalıdır.

Madde 3 toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz.

Kısacası, kurulacak ortak bir devlette herşey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenlik ile ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir.

Hürriyet