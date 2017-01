KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:İhtiyatlı iyimserliğim sürüyor…Bundan sonra ucu açık süreç yok

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm çabalarında ihtiyatlı iyimserliğini koruduğunu, 1 Aralık mutabakatına uyulmasından da memnun olduğunu ve çözüm için çabalarını bıkmadan usanmadan sürdüreceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm çabalarının Kıbrıs Türk tarafının ciddi katkısıyla bugünlere geldiğini ve 1960’tan bu yana yapılmayan Kıbrıs’la ilgili 5’li konferansın yapıldığını belirterek bundan sonra ucu açık süreç olmadığını vurguladı.

Cenevre’de eşit katılımlı bir konferans yapıldığını; çözüme destek belirtilerek çözüm zamanı olduğunun vurgulandığını kaydeden Akıncı, Türkiye’yle yürütülen yakın diyalog ve işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini, Türkiye’nin süreci desteklemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğunun ağırlığının bilinci içinde, gelecek kuşakları düşünerek her adımda vicdan muhasebesi de yaparak ilerlettiği bir süreç yaşandığını vurgulayan Akıncı, Cenevre’deki mutabakat uyarınca, 5 taraflı çalışma gruplarının 18 Ocak’ta İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında toplanacağını; Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami’nin başkanlığında bir grubun temsil edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin ve 5’li Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Cenevre’deki temaslarını tamamlayarak bu gece saat 20.00 sıralarında yurda döndü.

Akıncı, Ercan Havalimanı’nda basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Haritalarla ilgili spekülasyonların doğru olmadığını belirten Akıncı, Cenevre’deki konferansın şekli ve katılımcıları konusunda kendilerinin dediğinin olduğuna işaret ederek, “Bu tam anlamıyla 5’li bir konferans oldu. 2 taraf da eşit şekilde yer aldı. Güvenlik Konseyi üyeleri yer almadı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsiliyeti diye birşey olmadı. BM gözetiminde bugüne dek yürütülen 2 tarafın pozisyonu neyse o şekilde başladı ve sürdü. AB’ye gözlemci statü verilmesi de 2 tarafın onayıyla oldu, tek taraflı olmadı. Bundan sonra da AB’nin statüsü bu şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Garantiler başlıklarında süreci sonuca götürecek bir modaliteyle çalışmalar yapılacağını kaydeden Akıncı, tarafların pozisyonlarını ortaya çıkaracak bir çalışmanın ardından nihai kararı siyasi seviyede yeniden toplanacak konferansın vermesiyle bir sonuca gidileceğini söyledi.

KONFERANS MUHTEMELEN OCAK SONU

Akıncı, konferansın tarihinin belli olmadığını ancak çok uzak bir tarih olamayacağını, muhtemelen ocak sonu olabileceğini çünkü kimsenin bu işi ilanihaye incir ipi gibi uzatma tavrı olmadığını; Yunanistan’ın 10 gün erteleme talebinin bile tüm taraflarda rahatsızlık yarattığını kaydetti.

Konferansın bitmediğinin altını çizmek istediğini dile getiren Akıncı, çalışma grupları düzeyince başlayacak çalışmanın daha sonra üst düzeyde süreceğini dışişleri bakanları ve başbakanlar düzeyine çıkacağını ve sürecin ya bir çözümle ya da başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

“İHTİYATLI İYİMSER”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre dönüşü duygularının ne olduğu konusunda özetle “1 Aralık mutabakatının uygulanmasından memnunum. Sürecin belirsizliğe itilmediğini söylemek isterim. Bu çalışmaların başarıyla biteceğine dair yüzde yüz garanti var mı, orada ihtiyatlı iyimserim. Başarıyla sonuçlanması için haklarımızı sonuna kadar koruyarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs müzakerelerindeki altı başlığın tümünün masada olduğunu belirten Akıncı, konuların eş zamanlı sonuçlanması halinde sonuca gidilebileceğini söyledi.

Mont Pelerin’de tarafların paralel masalarda eş zamanlı olarak sonuca gitmeye çalışacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımın Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu yineledi.

Akıncı, bunlar yer almazsa bir çözümün olmayacağını belirterek “Anastasiadis’le demeç savaşı vermek istemem ama bu kadar açık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğunun ağırlığının bilinci içinde, gelecek kuşakları düşünerek her adımda vicdan muhasebesi de yaparak ilerlettiği bir süreç yaşandığını vurgulayan Akıncı, şöyle dedi:

“Artık garantör ülkeleri de sürece iterek hep birlikte bu süreci bitirme ve sonuç alma heyecanını yaşarken sabırlı olmak ve referanduma giden bu süreci desteklemek, desteklenemiyorsa en azından referandum gününü beklemek gerek. Çünkü henüz ortada her şeyiyle bitmiş ve benim bile evet tamamdır ‘hade sandıklara gidip evet diyelim’ diyeceğim bir metin henüz ortaya çıkmış değil. O noktaya gelene dek sabırlı temkinli ihtiyatlı olmak ve Kıbrıs Türk halkına destek olmak gerekir.”

Akıncı, Kıbrıs Türk halkının çok açık ve net şekilde Türkiye’nin güvencesinin devamını istediğini, bunda saklanacak bir şey olmadığını, bunu, konferansta da seslendirdiklerini belirterek ancak 1960’tan bugüne geçen sürede güvenlik ve garantilerin yeni şartlara uyarlanması ancak bunun diğer taraf için tehdit olmaması gerektiğini anlattı.

Akıncı, bunun konferans sonuç bildirgesinde de yer aldığını hatırlatarak “Bir taraf kendini güvende hissetmezse nasıl çözüm bulacağız?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, IMF ve Dünya Bankası’nın liderlerin onayıyla çözümün maliyeti ve tazminatlar konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Cenevre sürecine yerinde destek veren siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine ve kendilerini yakından izleyen halka da teşekkür etti.

Akıncı yurda döndü: “İhtiyatlı iyimserliğimi sürdürüyorum, süreç başarısız değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinin ardından yurda döndü.

“RUM TARAFININ HARİTASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

“Cenevre’de 9 Ocak’tan itibaren başlamış olan bir sürecin ilk ayağının tamamlanmasının ardından Lefkoşa’ya dönmüş bulunuyoruz. 1 Aralık tarihinde varılmış olan mutabakatın aynen uygulandığını söyleyerek sözlerime başlamak isterim. 9-10-11 Ocak günlerinde iki tarafın bir araya gelerek yürüttüğü müzakereler oldu, bazı yeni ilerlemeler de sağlandı. 12’sinden itibaren de beşli konferans süreci başlatıldı. 9-11 Ocak arasında ikili olan süreç, 12’sinden itibaren üç garantör ülkenin katılımı ve AB’nin sadece gözlemci olarak dahil olmasıyla devam etti. 1 aralık anlaşmasına göre 11 Ocak’ta harita sunumu yapılacaktır. Bu yapıldı. Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine harita verecek değillerdi. Yanlış anlaşılıyor bu husus. Karşılıklı olarak görüldü ve BM’ye teslim edildi ve BM onu kilit altına aldı. Haritalara ilişkin bu durum haritalara dair bizim ısrarlı tutumumuzla gerçekleşti. Bu sürecin kaç gün süreceği üzerinde mutabakat olmadığından ucu açık olması tehlikesini hiçbir zaman yaşamak sitemiyoruz, bir günde bitmeyecek bir süreç olduğu da belliydi, o yüzden haritaların karşılıklı olarak birbirlerine verilmesi ve büyük spekülasyonların doğmasının doğru olmayacağı kanaati hepimizde vardı, dolayısıyla BM’ye kilit altına verildi. Ancak iki liderin kararıyla oradan çıkacak.

Rum tarafının haritası kabul edilebilir bir harita değildir. Bizim haritayla ilgili pozisyonumuz açısından bazı iddialar gördüm. .%25’e ineceğimiz veya Annan Planı haritasından daha kötü olacağı gibi bazı iddialar var. Bu söylenenler kesinlikle olmayacaktır. Rum tarafı %28.2’den aşağıya bir teklif sunamaz. Bizim oranımız da %29.2’dir. Bunda mutabık kalınmıştır. Bu, rahmetli Denktaş’ın zamanında kabul ettiği ve yalnız onunla ilgili değil, KKTC Meclisi’nden de tüm partilerin onayıyla geçmiş bir orandır. Bunu da hatırlatayım.

12’sinde başlayan konferans beşli oldu. Beşli miydi, çoklu muydu, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olacak mıydı, Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti ayrıca temsil edilecek miydi, AB’nin pozisyonu nasıl olacaktı, gözlemci miydi, katılımcı mıydı… Gerçeği ifade ettiğimiz bir defa daha anlaşıldı. İki taraf da eşit statüde yer aldı. Güvenlik Konseyi daimi üyeleri yer almadı, Kıbrıs Cumhuriyeti temsiliyeti söz konusu olmadı, BM gözetiminde bugüne kadar yönetilen süreçte aynı çerçevede devam etti, bundan sonra da böyle devam edecek. AB’ye gözlemci bir statü verilmesi de iki tarafın onayıyla oldu. Bundan sonra da AB’nin o statüsü o şekilde devam edecek.

“KİMSENİN İLÂNİHAYE UZATMAK GİBİ BİR TAVRI YOKTUR VE UMARIM KİMSE BU TAVRA GİRMEZ”

Bu, işin şekil yönü. Ama şekiller de önemlidir. Daha da öncemli olan sonuçlardır. Sonuç odaklı olarak bu sürecin ilerlemesi ve sonuçlanmasını başından beri arzu ediyoruz ve bunu böyle sürdüreceğiz. Eşit statüde yer aldığımız bu konferansın 12’sindeki oturumunda 5 taraf konuştu, Genel Sekreter’in konuşmasının ötesinde Kıbrıs’ın iki tarafı ve üç garantör ülke dışişleri bakanı seviyesinde konuşmalarını yaptılar.

Yunanistan’ın tavrı nedeniyle hemen ertesi gün çalışma grupları çalışmaya başlayamadı. Sadece Yunanistan’ın tavrı nedeniyle bu böyle oldu. Diğer her kesim sonuç odaklı bir şekilde sürecin ilerlemesi ve sonuçlanmasını arzu ediyordu. Yunanistan 23 Ocak tarihini önerdi. Konferansın diğer katılımcılarınca kabul görmedi ve bu tarih 18 Ocak olarak benimsendi. Bu konferans basit çoğunlukla karar almaz. Konsensus önemlidir. Ortak açıklama da kelime hataları virgül değişiklikleri üzerinde konuşularak konsensusa varılarak yapıldı. Çalışmalar böyle oluyor. Dolayısıyla beş taraflı olarak bir çalışma grubu oluşturuluyor. 18 Ocak’ta bu çalışmalara başlamak üzere müzakerecim Özdil Nami başkanlığında bir grup arkadaş bu görevi ifa etmek üzere gidecekler. Güvenlik ve garanti başlığı altında birtakım soruları sormak suretiyle tarafların bu konulardaki pozisyonlarını ortaya çıkarmaya yarayacak ve muhtemel cevapları içerecek bir çalışmanın ardından nihai karar siyasi seviyede yeniden toplanacak konferansın vereceği bir sürece gideceğiz. Bunun tarihi henüz belli değil ama bu çalışma grubunun çalışmasının birkaç gün süreceği anlaşılıyor. Hemen ardından da uzak olmayan bir tarihte bu konferansın toplanması söz konusu olacak. Kimsenin ilanihaye uzatmak gibi bir tavrı yoktur ve umarım kimse bu tavra girmez. Yunanistan’ın 10 günlük ertleme tavrı bile rahatsızlık yarattı BM, AB, İngiltere’de, Türkiye’de, Kıbrıs Türk tarafında rahatsızlık yaşandı. Bu konuda memnun olan aslında kimse olmadı. Dolayısıyla, bu üst düzey konferansın yeniden toplanma tarihinin muhtemelen ocak sonlarında olabileceği söz konusudur. 23’ünden sonra BM Güvenlik Konseyi’ne gidecek, Eide orada olacak, dolayısıyla büyük olasılıkla ocak sonuna doğru bir tarih olacak.

“KONFERANS BİTMEDİ”

Bazı yanlış anlamalara meydan vermeyelim, konferans bitmedi. Konferans bitecek ve sonuçlanacak şeklinde ilerleyecek. Ara verilebilir. Nitekim bu bir ara oldu. Düzeyler farklılaşabilir, şimdi çalışma grupları daha alt düzeyde gerçekleşiyor. Konferans sonra daha üst düzeye çıkacak, çözüme doğru evrilecekse, başbakanlar seviyesine çıkacak. Önümüzdeki toplantıda da yaşanabilir, sonra da olabilir ancak konferans aynı konferans olacak. Kıbrıs konferansı olacak ve bu artık ya bir çözümle bitecek, ya da başarısızlıkla sonuçlanacak. 50 yıldır devam eden Kıbrıs müzakereleri, ilk defa 1960’tan sonra beşli konferans aşamasına geldi ve bunda Kıbrıs Türk tarafının ciddi katkısı oldu. Mont Pelerin olgusunu da beşli konferans olgusunu da yaratan Türk tarafı oldu. Sonuç odaklı çalıştığımız için ve bu belirsizlikten Kıbrıs Türk halkını kurtarmak istediğimiz için artık ne olacağımızı hem bizim hem herkesin görmesi gerektiğini içselleştirdiğimiz için…

İHTİYATLI İYİMSERLİĞİMİ SÜRDÜRÜYORUM… SÜREÇ BELİRSİZLİĞE İTİLMEDİ, BAŞARISIZLIĞA UĞRAMADI

İhtiyatlı iyimserliğimi de sürdürüyorum. Döndüğümde duygularımı sorarsanız, 1 Aralık’taki mutabakatın aynen uygulanmasından dolayı memnunum, bu sürecin kesinlikle belirsizliğe itilmediğini ve başarısızlığa uğramadığını söylemek isterim. %100 garanti başarısı var mı, orada ihtiyatlı iyimserliğimi korumaktayım, başarıyla sonuçlanması için, haklarımızı sonuna kadar koruyarak yolumuza devam edeceğiz.

6 başlık var. 6 başlığın hepsi de masadadır. 2014 mutabakat belgesine uygun çerçevede 6 başlık da ele alınmaktadır. Bizi sonuca götürcekse bu götürecektir. Mont Pelerin’de bir tek toprak başlığını alalım, herşeyi bitirelim de ondan sonra güvenlik ve garantilere bakarız diye ısrarlı bir tavrı vardı Güney Kıbrıs’ın. Bunun diğer kısımlarla ilişkisini koparıp, ‘toprakta azamisini alıp ondan sonra güvenlik-garantilere bakarız’ diyen anlayışın bizi sonuca götürmeyeceği açıktı. Ancak 1 Aralık mutabakatı bu geldiğimiz noktaya bizi getirdi. Paralel masalarda eşzamanlı olarak taraflar sonuca gitmeye çalışacak.

“SİYASİ EŞİTLİĞİMİZİN OLMAZSA OLMAZLARI ANLAŞMADA YER ALMAZSA ÇÖZÜM OLMAYACAK”

Yönetimde birkaç konu var; kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık, siyasi eşitliğimizin olmazsa olmazları… Yer almazsa ne olacak? Çözüm olmayacak. Açık ve net. Demeç savaşına girmek istemem ama Anastasiadis, Rum toplumuna bir mesaj verdi, ona benim de bir karşılık vermem ve gerçeğin ne olacağını herkesin bilmesi lazım. Bu durumda netiz, bunlar bir çözümün önemli parçalarıdır. Tereddüte gerek yok, bunlar o bütünün önemli parçalarından olacaklardır.

HERKES ÇÖZÜMÜN ZAMANININ ŞİMDİ OLDUĞU NOKTASINDA HEMFİKİRSE…

Mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler… Birçok konu detayda olabilir. Ama sonuca götürecek olan toprak, güvenlik ve garantiler ile mülkiyette birkaç konunun aynı zamanda bağlanması olacaktır. ‘Güvenlik ve garantileri bırakıp toprağı bitirelim’, ‘yönetimde ben bunu isterim ama toprağı bekle’ olmayacak. Tarafların hassasiyetleri ve bunların aynı anda karşılanması meselesi var. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Bu paralel süreçleri yaratmak için çok uğraştık ve o noktaya geldik. Gelinen nokta çözüm için eğer taraflarda bu niyet ve politik kararlılık, isteklilik olacaksa ve herkes bu çözümün zamanının şimdi olduğu noktasında hemfikirse sonuca ulaşılacak. Bunu herkes söylüyor… Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, üç garantör, AB, BM bunu söylüyor ve destekliyor. Bu vesileyle Genel Sekreter’e Kıbrıs Türk halkının teşekkürlerini iletiyorum. Süreci çok iyi yönetti, oradaki varlığıyla tarafsız konumuyla sürece ciddi katkı yapabilecek bir genel sekreterlik yapacağını algılamamıza yardımcı oldu.

“ÇÖZÜM GELMEZSE BİR DAHA BÖYLE BİR ŞANS NE ZAMAN GELİR…”

Ortak paydada buluşursak çözüm olacak. Çözümün ana unsurları yerine oturacak. Ardından Kıbrıs’a döneceğiz, teknik çalışmalar söz konusu olacak. Anayasaların hazırlanması var. Federal ve iki kurucu devlet anayasaları. Uygulamaya dair federal yasalar var. Eğer konferans sonunda başarıya ulaşırsak teknik olarak çalışması çok yoğun bir şekilde yapılması gerekecek. Ardından da referandum için geri sayım başlayacak. Çözüm gelmezse; bu süreç de başarısızlıkla sonuçlanırsa bir daha böyle bir şans ne zaman gelir onu artık takdirlerinize bırakırım. Şimdi olumlu senaryoya odaklanalım ve sonuca ulaşması için elimizden geleni yapalım.

60’tan bu yana olmayanı Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim de ciddi katkılarımızla bir noktaya getirdik, 5’li konferans toplanmasına ciddi katkı yaptık. Ucu açık süreç yok. Süreklilik ve sonuç odaklılık vardır. Ortak açıklama çözüme destek verdi ve çözüm zamanının şimdi olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare ve diyalog içinde olduk, bundan sonra da bunu böyle devam ettireceğiz. Türkiye’nin önemli bir ülke olması ötesinde bu süreci desteklemesi çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı açısından bunun önemi yadsınamaz. Yunanistan ile Kıbrıs Rum tarafının da yakın çalıştığını gözlemledik, yadırganacak bir durum yoktur.

“HERKESİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VAR”

Çözüm ve Barış Platformu’na, KTTO, İŞAD, başka gelenler varsa şu anda onlara da teşekkür ediyorum. Tüm bu sürece destek verenlere, davete icabet edip gelen siyasi partilere, basına, Kıbrıs’ta süreci çok yakından takip edip desteğini esirgemeyen ve destekle bizleri duygulandıran değerli yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Hangi görüşten olursak olalım hep birlikteyiz. Görüşlerimizi olumlu veya olumsuz yansıtma hakkımız var. Dozunu, yerini, zamanını daha iyi planlayarak yapmak olabilir ama herkesin bir yoğurt yiyişi var, ona biz karışamayız.

VİCDAN MUHASEBESİ YAPTIĞIM BİR SÜREÇ…

KKTC Cumhurbaşkanı olarak almış olduğum sorumluluğun bilinci içerisinde ve bu sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun bilinci içinde her adımda gelecek kuşakları düşünerek, her adımda vicdan muhasebemi de yaptığım bir süreç var. Bu süreç şöyle ya da böyle bir noktaya kadar geldi. Yıllardır belirsizlik içinde devam eden, habire ertelenen, her zaman uzatılan, Kıbrıs Türk halkna ‘geleceğimizi bilelim, yeter artık’ dedirten bir süreç vardı. Garantörleri de artık olayın içine alarak hep birlikte süreci noktalama ve sonuç alma heyecanını yaşarken sabırlı olmak ve referanduma giden bu süreci desteklemek, desteklenemiyorsa da en azından referandum gününü beklemek gerekir.

“TAMAMDIR, SANDIKLARA GİDİP EVET DİYECEĞİZ’ DİYEBİLECEĞİM BİR METİN YOK”

Henüz ortada her şeyiyle bitmiş ve benim bile bir Cumhurbaşkanı olarak ‘evet tamamdır, haydi sandıklara gidiyoruz, ‘evet’ diyeceğiz’ diyebileceğim bir metin ortaya çıkmış değildir. O noktaya gelinceye kadar sabırlı, temkinli, ihtiyatlı olmak ve politik olarak kendime veya bir başkasına değil Kıbrıs Türk halkına destek olmak gerekir. Kıbrıs Türk halkının daha iyi bir yaşama ulaşması, daha iyi bir geleceğe yol alması sanırım hepimizin ortak arzu ve hedefi olmalıdır. Bu düşünce ve duygularla gittim geldim, ihtiyatlı iyimserliğimi koruyorum, çabalarımızı bıkıp usanmadan sürdüreceğim. Halkımızın doğru bilgilendirilmesini sağlayan basın mensuplarına da teşekkür ederim.

“SN. ERDOĞAN’IN BAZI DEMEÇLERİ YANLIŞ ALGILANABİLİR”

Herkesin her şeyden haberi vardır. Karşı taraftan da aynı anlayış sergilenirse süreç olumlu bir noktaya elbirliği ile götürülecektir.. Anastasiadis’in de, benim de, Sn. Erdoğan’ın da kendi görüş ve demeçleri mümkündür. Bazı demeçleri yanlış da algılanabilir, mesela askerle ilgili yanlış algılanabilecek, murat etmediği, yanlış algılanabilecek şeyler olabilir.

“KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİNİN DEVAMLILIĞINI İSTEMEKTEDİR”

Harita konusu kilit altında bir konudur. Ben bir açıklama yapmam. Türkiye Dışişleri Bakanı, Başbakan veya bizzat Sn. Erdoğan’ın katılımıyla ele alınmakta olan ve alınacak olan çalışmalardır. Güvenlik ve garantiler bağlamında; Kıbrıs Türk halkı; çok açık ve net Türkiye’nin güvencesinin devamlılığını istemektedir. Bunda saklanacak bir şey yok.

“SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ DERSE ÇÖZÜMÜ UNUTUN”

Bir tarafın güvenlik ihtiyacı diğer taraf için tehdit algısı oluşturmasın… Bu konferansın ana temasında olan bir durumdur. Bunu eskiden Akıncı söylerdi, şimdi beşli konferansın söylemi haline geldi. Herşey Rum tarafının istediği gibi olsun, biz kendimizi güvende hissetmeyelim, Türkiye’nin güvencesinden kendimizi mahrum bırakalım; bunu kimse istemez. Hüner, bu ortak paydayı bulmaktır. Bu arayış içindeyiz. Türkiye, Yunanistan’la konuşacaktır. Beşli olrak bir araya geldik, sorular sorulacak, yanıtlar aranacak… 2017’de her tarafı tatmin eden bir düzenleme, niyet, istek kararlılık varsa bunun yolu bulunur. Bunun için de toptancı olmamak lazım. Bir taraf gelir, ‘sıfır asker sıfır garanti’ derse çözümü unutun. Belli ki iki taraf da bu noktada değil. Yavaş yavaş bu konulara doğru bir evrilme olacak ki bir uzlaşma olsun. Aceleci olmayalım. 3-4 gün sonra zaten bu teknik çalışma başlıyor. Yakın tarihte de konferans başlayacak. Güven içinde yaşatacak bir formülü hep beraber bulacağız.

“SAYI DEĞİL NİYET VE DAVRANIŞ…”

Orada sayıdan çok varlık ve davranışlar önemlidir. Yunanistan 160 kişiyle de gelebilir ama ayak sürürse bir anlamı da olmaz. Türkiye 60 değil 30 kişiyle de gelir, çözüm istekliliği olur, bu çok daha değerlidir. Sayıyla değil, niyet ve davranışla ilgilidir.

AB’nin katkı yapmasını bekliyoruz, bunun ölçüsü nedir, bilmiyorum. Sadece AB değil, uluslararası kolektif bir çabaya ihtiyacımız olacak. Dünya Bankası ve IMF, benim ve Anastasiadis’in davetiyle, iki tarafın ortak kararıyla BM tarafından davet edildiler ve burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Çözümün maliyeti, tazminatların ne olacağı yönünde kaç aydır çalışmaları sürüyor.

