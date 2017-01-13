Konferansa 18 Ocak’ta teknik uzmanlar düzeyinde devam edilecek.Çavuşoğlu, “farklı konularda farklı tutumlar var

Cenevre’de yapılan 5’li konferansta yeni bir aşamaya gidildi.

Bu aşamadan sonra Bakanların katıldığı Cenevre zirvesi sona erdi, görüşmeler garantörler ve tarafların uzmanlarının teknik çalışmalarıyla devam edecek.

18 Ocak’ta teknik ekipler biraraya gelecek, yakınlaşma için çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Çavuşoğlu, garantörler olarak Genel Sekreterle toplantı yaptıklarını ve bundan sonra izlenecek yol haritasını değerlendirme imkanı bulduklarını anımsattı.

Genel Sekretere Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümündeki kararlılığını vurguladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “samimiyetle ifade ediyorum. Kıbrıs’taki çözümün doğu Akdeniz’de istikrarı da sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde uzmanların teknik çalışma yapacaklarını, bundan sonraki ilk toplantının 18 Ocak’ta teknik ekipler tarafından gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, “farklı konularda farklı tutumlar var. Güvenlik ve garantilerle ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Türkiye’nin garantörlüğü ve güvencesi Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir. Başından beri söyledik. Bizim için her iki tarafın düşüncelerini almak önemli. Kıbrıs Türk halkının Türkiye’den beklentileri esas kriterdir” dedi.

Dönüşümlü başkanlığın süreleri gibi bazı fasıllarda değişik anlaşmazlık konuları olduğunu ve hala çözümlenmemiş hassas konular bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, konferansın sona ermediğini, bakanlar olarak toplantıyı tamamladıklarına işaret etti.

“Herkes çözüm konusunda samimi olursa sonuç alınır” diyen Çavuşoğlu, kısa vadede çıkarlar için manevra yapılırsa sonuç alınamayacağını, umutlu olup olmayacaklarını bilmek için teknik çalışmayı bekleyeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu akşam bakanlar olarak toplandık. Teknik çalışmalara ihtiyaç olduğuna karar verdik. Kapanmamış konuları müzakere etmek için taraflar görüşmelere devam edecek. Bugün başlayan Cenevre konferansı uzmanların çalışmalarıyla devam edecek” dedi.

Sürecin ucu açık değil somut bir takvime bağlanması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonraki sürecin de sonuç alınacak olması durumunda başbakanlar seviyesinde devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Cenevre’de 5’li konferans başladı, bundan sonraki çalışmalar da teknik çalışmalarla devam edecek ve süreç Cenevre’de sürecek” dedi.

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Çavuşoğlu: “18 Ocak’ta yardımcılarımız bir araya gelecek, Cenevre bu akşam sona erdi”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5’li görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

“Kıbrıs müzakerelerinde kritik bir aşamaya gelindi. Adadaki iki tarafın ve garantörlerin katılımıyla Kıbrıs konferansına katıldık. AB gözlemci olarak katıldı.

KKTC ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Açılış oturumuna katılık ve burada Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözüm için düşüncelerini net bir şekilde paylaştık. Ardından çalışma yemeğinde fikir cinmastiği şeklinde görüşler açıkça ortaya kondu. İkili görüşmelerimiz de oldu. Johnson, Gutteres ve Mogherini ile görüşmeler yaptım. Genel sekreter ve Mogherini ile Suriye’yi de Kıbrıs dışında konuştuk.

Bilahare 3 garantör ülke olarak genel sekreter ile ayrı bir toplantı yaptık ve nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi değerlendirdik.

Artık bundan sonra uzmanlar düzeyinde teknik ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Farklı konularda farklı tutumlar var.

Bunlar normal.

Bizim Türkiye olarak güvenlik ve garantiler konusunda tutumuz bellidir ve KKTC heyeti ile birebir örtüşüyor. Ortada bir gerçek var ki Türkiye’nin garantisi Kıbrıs Türk halkı için önemlidir. Biz başından beridir her iki tarafın da düşüncelerini garantör ülke olarak almak önemli ancak Kıbrıs Türk halkının beklentileri bizim için esas kriterdir. Bur çerçevese ocakta yardımcılarımız bir araya gelecekler.

Her ülke başkentlerinde hazırlıkları yapacaklar. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra dışişleri bakanları olarak bir araya geleceğiz. Sonuç çıkarsa konuyu bağlamak için başbakanları davet edeceğiz.

Genel Sekreter de bir açıklama yapacak. Bu toplantılar herkesin düşüncelerini almak için faydalı oldu. Mont Pelerin ve Cenevre’de ilk dört fasıl konusunda görüşmeler yapılır. Yakınlaşmalar var ancak yakınlaşma sağlanamamış hususlar var. Her iki taraf açık kalan hususları görüşmeye devam edecekler.

Bu açık konuları tamamlamak için gayret sarf edecekler. Dönüşümlü başkanlığın süreleri gibi değişik fasıllarda değişik sorulnar var.

Garantör ülkeler ve BM Genel Sekreteri ile yaptığımız toplantıda bu yol haritası konusunda mutabakat var ancak tarih konusunda mutabakat yok. Biz Türkiye olarak ara vermeden uzmanların biraraya gelmesini arzu ettik. Yunanistan biraz daha fazla süre istedi. Karar alınmadan karar alınması doğru bir yaklaşım değil. o tairihte toplantı olmayacak 23 Ocak. Nasıl bir tutum izleyeceğini kendi başkentinde değerlendir. KKTC ve Türkiye gibi davranılırsa sonuç alınır. Kısır döngülere girilirse sonuç alınmaz.

Bu süreç artık ucu açık bir süreç olmamalı. Mont Pelerin ikinci toplantıda Rum tarafı masadan kalktı. Bugünkü başlattığımız beşli konferans için yer ve tarih belirlenmedi. Tekrar başlaması için Kıbrıs Türk tarafı kendi aralarındaki konsensusu kendi aralarında müzakerlerinin başlaması için takvimin belirlenmesini gerekiyordu. Bugünkü konferans kapandı ancak belli bir takvim ile kapanabilir.

Bu konferansın da bir takvimi olmalı. O yüzden 18’inde başlayıp en yakın zamanda bakanların bir araya gelmesi lazım. 18’inde bir araya gelecekler. Yunanistan istedi. Bize kalsa yarın sabah yardımcılarımız başlardı.

KKTC ve TC’nin tutumu aynıdır. Garantiler ve Türk askerinin mevcudiyeti devam eder. Bu konudaki tutumuz nettir.

Garantiler konusunda Rum tarafı ve Yunanistan konuşuyor. Biz bu süreç tamamlanmadan konuşulacak bir konu olmadığını söyledik. Biz bugüne kadar bu konulara girmedik. Bugün garantiler konusunda Kıbrıs Türk heyetinin ne düşündüğünü Sayın Akıncı söyledi. Bizim düşüncelerimiz ile örtüştü. Bizim düşüncelerimiz zaten Kıbrıs Türk halkının düşünceleri. Biz art niyet aramıyoruz. Ancak onların istediği sürede değil daha erken konusunda ısrar etik. Biz Kıbrıs’taki sürece çok açık bir destek verdik. Satın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi destek verdik 2004’ten beri. Yunanistan son günlerde ancak topa girdi. O yüzden Heyetimizin başkanı Ahmet Muhtar Gün Müsteşar yardımcısı.

Güneydeki saldırılara ve ırkçılık şu anda yüzde 3 gibi görünse de bunlar böyle başlar. Şimdi Avrupa bir başkanlık seçiminde yüzde 49 oy alabiliyor ve Türklere yapılan saldırılarda cezai kovuşturma yapılmıyor. Garantiler bir ihtiyaçtan doğuyor. Biz ve KKTC tutumumuzu net olarak ortaya koyduk.

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Çavuşoğlu: Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş?AB’nin sonu ne olacak bir garantisi var mı?

Kıbrıs Müzakereleri için Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları…

Suriye’yi ve Astana sürecini konuştuk. Genel Sekreter ile de Kıbrıs konusu dışında Suriye ve Astana’yı ele aldık. Garantör ülke olarak Genel Sekreter ile ayrı bir toplantı yaptık. En son sizlerin de sabırla beklediğiniz son toplantıya hep birlikte yine katıldık. Türkiye’nin Kıbrıs sorunu çözümündeki kararlılığı açıkça vurguladık.

Kıbrıs’taki sorunun çözümünün Doğu Akdeniz’de güven ve yeni işbirliği imkanları oluşturacağına biz inanıyoruz. Konferansta alınan kararlar doğrultusunda teknik bir çalışma yapacaklar. Bugün itibari ile bakanlar düzeyinde değil ilk toplantı tek tek ekipler tarafından gerçekleştirilecek yani yardımcılarımız tarafından. Burada farklı tutumlar var. Biz Türkiye olarak tutumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Bizim tutumuzla KKTC’nin tutumu tamamen örtüşüyor.

Türkyie’nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir. Her iki tarafında düşüncelerini dikkate almak lazım. Referanduma gidilecek neticede.

18 Ocak’ta yardımcılarımız bir araya gelecek. Bugünkü toplantılar esas olarak herkesin pozisyonunu öğrenmek düşüncelerini almak bakımından faydalı oldu.

Bu iki tarafın yürüttüğü müzakereler. Dönüşümlü başkanlığın süreleri diğer yine yönetimle ilgili değişik fasıllarda değişik konular var. Özellikle müzakerecilere sorduğunuzda özellikle büyük bir liste var. Hassas konular var. Bu konuda iki tarafında müzakere heyeti sizlere listeyi verir ama bazı henüz kapanmamış hassas konular da var.

Bugünkü yaptığımız toplantıda bu yol haritası konusunda mutabakat sağladık. Ama tarih konusunda bir mutabakat yoktu. Adadaki iki tarafın da katılımıyla bazı öneriler oldu. Biz Türkiye olarak ara vermeden bir an önce yardımcılarımızın bir araya gelmesini arzu ettik. Yunanistan biraz daha süre almak istedi. Ama neticede son toplantıda iki tarafın da olduğu bir toplantıda karar alınmadan tarih açıklanması doğru değildi. O yüzden bir tarih verilmedi. Bakanlar olarak toplantımız bitti, 18 Ocak’ta yardımcılarımız teknik konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Yardımcıların ardından bakanlar yeniden bir araya gelecek sonrasında da Başbakanlar bir araya gelecek.

Herkes bugüne kadar KKTC’nin sergilediği tutumu sergilerse sonuç alır, eğer manevra yapılırsa sonuç alınmaz. Bugün en azından hangi konuda ne düşünüyoruz bunu değerlendirdik. Olumlu olup olmadığını söyleyebilmemiz için uzmanlar düzeyindeki görüşme sonrası netleşir.

Bugün Rum tarafı da biz de gerekeni söyledik. Neden Türk askerinin orada olmasını tüm gerekçeleri ile anlattık. Güney’deki artan ırkçılık, saldırganlık yüzde 3 görünüyor ama bu Avrupa’da da yüzde 3 ile başladı. Son 10 yılda Güney’de Türklere yönelik saldırılar ortada ve bunlara hiç bir cezalandırma yok. Tüm bunlar Kıbrıs Türk halkını Türkiye’nin garantörlüğüne ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz de gerekçeleri ile düşüncelerimizi söyledik.

AB ÖNCE ÖNÜNDEKİ SORUNLARI ÇÖZSÜN

Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş? Yarın bu anlaşmayı bir taraf bozarsa AB bunu engelleyebilecek mi? Bizim önce işimizi sağlama almamız lazım ki yarın bir sorun çıkmasın. Her ülkede sorun var dikkat ederseniz bir tek Kıbrıs’ta 43 yıldır sorun yok. Bu da Türkiye’nin orada garantör olmasından kaynaklıdır. Var olan sorunlarla baş etmekte zorluk çeken bir kuruluşun burada güvenliği sağlayacağını söylemesi hayalden öte değildir.

İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AB’nin Kıbrıs’taki güvenliği sağlamak istediğinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan Çavuşoğlu, ‘AB önce kendi önündeki sorunları çözsün’ dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca ‘Bugüne kadar hangi çatışmayı engelleyebilmiş, yarın bir taraf Kıbrıs müzakerelerini bozarsa AB bunu engelleyebilecek mi?’ diye sordu.

Çavuşoğlu yarım asırdır Kıbrıs’ta sorun yaşanmamasının tek nedeni Türkiye’nin garantör ülke olmasından kaynaklandığını ve Türk askerinin neden orada olduğunun gerekçelerinin tek tek anlatıldığını kaydetti.

Brt-Kp