AB-Türkiye Mülteci…Avrupa Komisyonu Beşinci Yönlendirme Komitesi raporu (english)

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı çocuklar için 200 milyon avroluk mali desteği onayladı.

AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği mali desteğin sağlanmasına yönelik 5’inci idari komite toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantı bitiminde AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim imkanına katkı sağlanmasına yönelik okul inşası, ekipman alımı ve insani yardım gibi alanlarda kullanılmak üzere 200 milyon avroluk mali desteği onayladığını ve sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen AB fonuna 2,2 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 37 proje için 1,4 milyar avroluk sözleşmenin imzalandığı ve 748 milyon avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Öte yandan Türkiye, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu kaynağı yeterince hızlı aktarmamasını eleştiriyordu.

Facility for Refugees in Turkey: Commission reports on progress to the Fifth Steering Committee

Today the Steering Committee of the Facility for Refugees in Turkey is meeting in Brussels for the fifth time. The Committee gathers together the European Commission, EU Member State representatives, and representatives of Turkey. The European Commission, chairing the meeting, will report on progress made to date including the signature of contracts worth over €200 million for the construction and equipping of school buildings for refugee children and their host communities, as well as on the increasing humanitarian support to the refugees through the Emergency Social Safety Net.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-41_en.htm

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/04.01.2017_frit_factsheet.pdf