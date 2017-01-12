Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nin araştırması Cenevre’de

Seed başkanları olarak Ahmet Sözen ile Aleksandros Lordos’un, Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nin (SeeD), Berghof ve Interpeace kurumları işbirliğiyle, her iki toplumda, gerçekleştirdiği güvenlikle ilgili araştırma sonuçları hakkında, bugün Cenevre’de, aralarında Güvenlik Konseyi üyesi ülkesinin de bulunduğu, 12’yi aşkın ülke temsilcisine bilgi vereceği belirtildi.

Politis gazetesi “Seed’in Güvenlikle İlgili Araştırması Uluslararası Diplomatik Toplumda” başlıklı haberinde Ahmet Sözen ve Aleksandros Lordos’un, araştırma konusunda, bugün, Cenevre’de bilgi vereceğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Türk heyetinin kaldığı otelde gazeteye konuşan Ahmet Sözen, bilgi verilecek diplomatik temsilciler arasında garantör ülkelerin de bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, olumsuz yanıt verdi.

Müzakerelere yakın bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada ise liderler ve müzakereciler arasında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve güvenlikle ilgili beyin fırtınasının yapıldığı görüşmede bu araştırmanın gündeme gelmediğini ifade etti.

Gazete araştırma sonuçlarının, bugün açıklanmasının beklendiğini de yazdı.

Güney Kıbrıs’taki araştırmanın RAI, KKTC’deki araştırmanın ise Prologue tarafından yapıldığını yazan gazete haftalar öncesinde yazdıkları bu araştırmanın üç aşamada yapıldığına da dikkati çekti.

Araştırmanın Aralık ayı içerisinden geçtiğimiz Pazar gününe kadar yapıldığını yazan gazete araştırmaya, bin 500 Kıbrıslı Türk ile bin 500 Kıbrıslı Rum’un katıldığını da belirtti.

Gazete araştırmanın ilk aşamasınının, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum vatandaşlardan oluşan 11 focus grubuyla, güvenlikle ilgili görüşmeye müdahil olanlar ve uzmanlarla yapılan 20’yi aşkın röportajla gerçekleştirildiğini, burada vatandaşların korku ve endişelerini ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre araştırmacılar, ikinci aşamada bazı öneriler üzerinde çalışırken, son olarak Aralık ayından geçtiğimiz Pazar gününe kadar ise bin 500 Kıbrıslı Türk ve bin 500 Kıbrıslı Rum ile kamu oyu araştırması gerçekleştirildi.

Ahmet Sözen açıklamasında olguların analiz edilmesinin araştırmanın hemen sonrasında yapıldığını, araştırma sonuçlarının, Cenevre’deki müdahil tarafların bilgisinde olmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

Sözen, Seed araştırmacılarının, askerle yatıştırılması mümkün olmayan endişelerin bulunduğunu düşündüğünü de belirtti.

ULUSAL KONSEY DE BİLGİLENDİRİLDİ

Öte yandan Simerini gazetesi Ulusal Konsey üyelerinin de dün araştırma sonuçları konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Fileleftheros gazetesi Seed’in araştırma sonuçlarına geniş bir şekilde yer verirken güvenlik konusunun her iki toplumun önceliğini teşkil ettiğini belirtti.

Gazete araştırma neticesinde çeşitli değişikliklerle, Türk askeri ve garantiler konusunda (sadece Kıbrıs Türk kurucu devlette, askeri üs, beş seneli geçici dönem) Kıbrıslı Rumların yüzde 90 şeklinde büyük bir çoğunluğun bunu reddettiğini yazdı.

Kıbrıs Türklerde ise anlaşma sağlanmasından sonra Türk askerinin kalması yönünde bir eğilimin bulunduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin yüzde 68’nin Kıbrıs Türk kurucu devletinde askeri varlığa destek verdiğini, yüzde 59’nun, Türkiye’nin bölgede, İngiliz üsleri prototipinde yöneteceği bir üsse sahip olmasını istediğini belirtti.

Habere göre araştırmaya katılanların yüzde 46’sı, kurucu devlet meclisinin gerekli olarak değerlendirmesi durumunda Türkiye’nin tek taraflı müdahalesinden yana tavır sergiliyor.

Yüzde 41 oranında kişi, Kıbrıs Türk kurucu devletinin, çözümden sonra Kıbrıs’ta askere sahip olmamasından bağımsız olarak müdahalede bulunması için Türkiye’ye çağrı yapabileceğini düşünüyor.

Kıbrıs’ın iç sorunlarına müdahale etmesi mümkün olmaksızın, geniş bir barış gücünde Türkiye’nin varlığından yana tavır sergileyenlerin oranı yüzde 36 olarak yer aldı. Gazete halkın yüzde 27’sinin bu düzenlemeye karşı çıktığını belirtti.

Kıbrıslı Rumların yüzde 53’ü, potansiyel garantör ülke olarak Rusya’yı, yüzde 41’i Fransa, yüzde 42 Yunanistan, yüzde 39 Çin, yüzde 26 ABD, yüzde 13.3 Türkiye, yüzde 41’i ise Yunanistan, Türkiye ve Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi dışında ülkeler grubunu gördüğünü yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin yüzde 69’u için bunun Türkiye olduğunu, yüzde 34’ünün Yunanistan, yüzde 21’nin ise İngiltere, yüzde 12’sinin ise Yunanistan, Türkiye ve Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi dışında ülkeler grubunu gördüğünü belirtti.

Referanduma ilişkin rakamlarda ise Kıbrıslı Rumların yüzde 32’sinin hayır oyu veya “yaklaşık olarak” hayır yanıtını vereceğini, “hayır” yönünde olan ancak evet yanıtına yönelebileceklerin oranının yüzde 12, evet diyecek ancak hayır yanıtına yönelebileceklerin oranının yüzde 18, evet diyecek olanların oranın ise yüzde 23 olduğunu belirten gazete Kıbrıslı Türklerin yüzde 17’sinin hayır veya “yaklaşık olarak” hayır diyeceğini, hayır yönünde yolan ancak evet yanıtına yönelebileceklerin oranının yüzde 16, evet diyecek ancak hayır cevabına yönelebileceklerin oranının yüzde 24, evet diyeceklerin oranın ise yüzde 21 olduğunu yazdı.

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