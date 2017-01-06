Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:Türkiye AB bütünleşmesi çok güçlü şekilde devam edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Kurallara dayalı bir ekonomiden uzaklaşamayız, uzaklaşırsak sorun yaşanır; o nedenle AB ile entegrasyon çok önemli” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul’da MÜSİAD toplantısındaki konuşmasında şunları kaydetti:

‘BANKALARA YÜZDE 7’YE KADAR OLAN ZARARLARI BİZ KARŞILARIZ DİYORUZ’

Şu anda bankacılık sektöründe takibe düşmüş alacak yüzde 3’ün biraz üzerinde; bankalara yüzde 7’ye kadar olan zararları biz karşılarız diyoruz, bu reel sektöre çok ciddi destek. Bir piyasa ekonomisi ve dışa açık ekonomi olduğumuzu, bunun Türkiye’nin menfaatine olduğunu bir kenara bırakamayız. Kurallara dayalı bir ekonomiden uzaklaşamayız, uzaklaşırsak sorun yaşanır; o nedenle AB ile entegrasyon çok önemli. Tedbirler bütüncül olacak, tasarrufları artıracağız ki mevduat yarışı bu düzeyde olmasın.

‘KALICI OLARAK FAİZLERİN İNEBİLMESİ İÇİN TASARRUFLARIN ARTMASI LAZIM’

Böyle bir sistemde kalıcı olarak faizlerin inebilmesi için tasarrufların artması lazım. (Dövize dair) piyasalarda beklentiler her zaman farklıdır; önemli olan bizim döviz açığımızı azaltmaktır; bunu da tasarrufu artırarak yapabiliriz. Türkiye’nin gelir politikalarının, bütçesinin, vergi politikalarının yeniden kurgulanması gerekiyor.

‘İCRADA İKİ BAŞLILIK UZUN VADEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL DEĞİL’

Şu anda cumhurbaşkanı ve başbakan arasında muazzam bir uyum var ama icrada iki başlılık uzun vadede sürdürülebilir bir model değil. Gelecekte bu yapının olası krizlerini önlemek için anayasa değişikliği olmazsa olmazdır. Umarım anayasa değişikliği önce TBMM’de, nisan başı itibariyle de halkımız tarafından kabul edilir. Türkiye başına ne gelirse gelsin demokrasiyi daha da güçlendirecek.

‘TÜRKİYE AB İLE BÜTÜNLEŞMESİNE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK’

Türkiye, Hindistan, Çin, Asya, Rusya’ya odaklanırken en önemli pazarı olan AB ile de bütünleşmesine çok güçlü şekilde devam edecek. İnanıyorum ki Türkiye zamanla çok daha iyi anlaşılacak ama bizim de daha çok reform yapmamız lazım. Kur meselesi kalıcı şekilde daha az oynaklığın olacağı ekonomik kurala dayalı reformların olduğu yapıyla sağlanabilir. Finansal İstikrar Kurulu’nu geçen hafta topladım; bazı ülkelerin kur riskini yönetme modellerini çalıştık. Yakında inşallah bunları birtakım tedbirlere dönüştürebiliriz. Rezervleriniz sınırlıysa, cari açık varsa kur teminatı inandırıcı olmaz. Türkiye dalgalı rejime sahip olduğu için şokları absorbe ediyor.

Ajanslar