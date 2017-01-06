Kıbrıs Müzakereleri Cenevre’de devam edecek.Sürecin sonuna gelindi…

Tarafların siyasi parti başkanlarını da davet ettiği müzakerelerin ardından 12 Ocak Perşembe günü uluslararası konferansa geçilecek. Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki görüşmelere katılmak üzere pazar günü saat 13.00’te KKTC’den ayrılacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyetleri yarın; Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyetiyle görüşmeleri takip edecek basın mensupları da pazar günü Cenevre’ye gidecek.

CTP ve TDP heyetleri de Pazar sabahı Cenevre’ye gitmek üzere adadan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, resmi müzakereler öncesinde, pazar akşamı bir ön toplantı yapması bekleniyor.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve bürokratlar yer alacak.

İktidarın diğer ortağı Demokrat Parti’yi (DP) Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş temsil edecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın temsil edeceği CTP heyetinde CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar eşlik edecek.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili Zeki Çeler de Cenevre’deki görüşmelere katılacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Cenevre’ye 36 kişilik bir heyetle gideceği öğrenildi.

Rum basını kaynaklı haberlere göre, Anastasiadis’e kendi müzakere heyetinin yanı sıra, ELAM hariç siyasi parti başkanları ve eski Rum Yönetimi Başkanları Dimitris Hristofyas ve Yorgos Vasiliu eşlik ediyor. Anastasiadis, dün Rum Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki görüşmeler ve konferansa gidişi öncesinde Rum siyasi parti yetkilileri ve diğer konsey üyelerine bilgi verdi.

Pazartesi başlayacak müzakerelerin sonunda harita ve yüzdeliklerin konuşulmasının ardından 12 Ocak’ta 5’li konferansa geçilecek. Konferansın başarıyla sonuçlanması halinde, ayrıntılar için 2-3 aylık bir süreye, daha sonra da halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç olacağından 2017 ortalarında referanduma gidilmesi öngörülüyor.

Cenevre’deki görüşmelere, Birleşmiş Milletler’in Cenevre Ofisi (BMCO) ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler’in New York’tan sonra en büyük ikinci merkezi olan BMCO’nun direktörlüğünü ise, 2006-2008 yılları arasında BM Genel Sekreterliği’inin Kıbrıs Özel Temsilcisi olan Danimarkalı diplomat Michael Moller yapıyor.

2007’den beri BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Güney Koreli diplomat Ban Ki Moon da, göreviyle birlikte Kıbrıs sorununu yeni yılda Portekizli Antonio Guterres’e devretti.

Cenevre’deki müzakerelere Guterres’in de katılması bekleniyor.

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