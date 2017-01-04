Baf Metropoliti Yeorgios:1 Aralık ihanet yemeğiydi.Anastasiadis alkolün etkisiyle Türk tarafının bütün şartlarını kabul etti

Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyesi, Baf Metropoliti Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “1 Aralık 2016 tarihli liderler yemeğinde, alkolün etkisindeyken Kıbrıs Türk tarafının bütün şartlarını kabul etmekle” suçladı, yemeği de “ihanet yemeği” olarak niteledi.

Alithia “Baf Metropoliti Yeorgios’tan Başkan’a Ahlaksız Saldırı” başlığıyla aktardığı haberde Yeorgios’un son Sen Sinod Meclisi toplantısında yaptığı, Baf Metropolitliği’nin resmi web sitesinde de yayınladığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Yeorgios, Anastasiadis için “yangından kaçırır gibi düzenlenen bir ilkelere ihanet yemeğinde her şeyi talan etti, bu aynı zamanda Kıbrıs’taki 3 bin 500 yıllık Helenizm tarihine ihanettir. İşgalcinin adamının Ankara’yla eşgüdüm içerisinde uzun zamandır istediği ne varsa kabul etti, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığını ve işlevsiz ilan etti, garantileri fiilen kabul etti çünkü garantör güçlerle görüşüyor” ifadelerini kullandı.

Gazete Yeorgios’un, Anastasiadis’in 1 Aralık gecesi sarhoş olduğunu da ima ederek “Başkan’ı, işgalcinin bütün şartlarını kayıtsız şartsız kabul etmeye iten şeyin, gece yarısından sonra, alkole olan tutkusu olduğunu çoğu kişi söylüyor” dediğine dikkat çekti.

Habere göre Yeorgios, o gece yemekte müzakereci Andreas Mavroyannis’in de hazır bulunduğunu ancak Mavroyannis’in ne istifa ne de protesto ettiğine dikkat çekerek Anastasiadis’in “alkolün etkisinde olduğu” versiyonuna şahsen katılmadığını da belirtti.

Rum Ortodoks Kilisesi’nden, müzakerelerin derhal terk edilmesi ve bugünkü fiili durumda kalınmasını talep etmesini de isteyen Yeorgios, “çünkü şu anda, mevcut durumdan daha iyisini başaramayacağımıza göre olduğumuz gibi kalıp daha iyi şartlar oluşmasını bekleyelim, devletimizin yıkılmasını müzakere etmekten vazgeçelim” dedi.

Alithia, Sen Sinod Meclisi’nde, ortaya koyduğu görüşleri merkez partilerin de desteklediğini söyleyen Yeorgios’u “retçi cephe mensubu” olarak niteledi, şunları da ekledi:

“Baf Metropoliti Yeorgios, Kıbrıs sorunundaki retçi tezlerinin ötesinde, çeşitli konularda aşırı ve kindar söylemleriyle ve gerek merkez partiler diye anılanlar gerek ELAM; bütün retçi partilerle sürdürdüğü özel ilişkileriyle tanınıyor. Kısa süre önce 5 merkez partinin kendi üyeleri için düzenlediği Kıbrıs sorunuyla ilgili seminere katıldı, son genel seçimlerde de ELAM’a sempatisini saklamadı. Edindiğimiz bilgilere göre aşırı sağ partinin (ELAM) beklenmedik oy artışında Yeorgios’un önemli ekonomik yardım ve katkısı vardı.”

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