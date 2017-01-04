Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger: Avrupa FBI’na ihtiyacımız var

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgnag Ischinger, DW’nin sorularını yanıtladı. Ischinger, Avrupa’da FBI benzeri bir yapı oluşturulması önerisini gündeme getirdi.

Noel öncesi Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı, Almanya’da güvenlik endişelerini artırdı. Almanya’da terörle mücadelenin iyileştirilmesi için hazırladığı önerileri dün kamuoyuna açıklayan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, istihbarat ve polis teşkilatlarının yetkilerinin artırılması, ‘sınır dışı’ merkezleri kurulması gibi önerileri gündeme getirdi.

“Avrupa FBI’ı gerekiyor”

Almanya ve Avrupa’daki güvenlik durumu konusunda Deutsche Welle’nin (DW) sorularını yanıtlayan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, “İstanbul, Berlin daha öncesinde de Paris ve Brüksel… İstihbarat servisleri Avrupa’daki insanları korumak için yeterince çaba gösteriyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok büyük çaba gösteriyorlar. Polisin ve güvenlik güçlerinin bu çabasını öncelikle takdir etmek gerekir. Ancak bu çabalar yeterli mi, yeterince iyi organize olmuş durumda mıyız? Bu konuda ciddi şüphelerim var. Prensipte, İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere’nin gündeme getirdiği terörle mücadeleyi iyileştirme önerileri yeterince ileri gitmiyor. Bence AB’yi güçlendirmemiz gerekiyor. Zira Almanya’da bir uzay kapsülü içinde yaşamıyoruz. Almanya’nın terörle mücadele kabiliyetini iyileştirmemiz iyi olur ancak biz sınırların olmadığı Schengen Bölgesi, AB’deyiz. Bu nedenle Almanya’da yaptıklarımızın Avrupa çapında uygulanması gerekiyor. Büyük düşünmek gerekir. Büyük bir adım atmak gerekir. Ben, Avrupa’da FBI benzeri bir kurum oluşturulmasından yanayım” dedi.

Berlin’deki saldırıyı değerlendiren Ischinger, “‘Radikal İslamcı olduğu, tehlikeli olduğu tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin yasal düzenlemeler iyi mi, sertleştirmemiz gerekmez mi?’ sorusunu soranlar haklı. Anis Amri vakasında da böyle oldu zira bir takım belgeleri eksik olduğu için Amri sınır dışı edilemedi. Ailesinin ve kendisinin güvenliği için kaygılanan herkes bu düzenlemelerin yeterli olmadığını düşünüyor. Bu alanda iyileştirilmelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“ABD NATO ile bağlarını koparmaz”

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump konusunda da açıklamalarda bulunan Ischinger, “Trump’ın ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını koruyacağından hiç şüphem yok. Zira ABD’yi dünyanın geri kalanına bağlayan neredeyse tek işleyen ittifak olan NATO ile bağların koparılması çok acemice bir hata olur” dedi. Bu kendi bindikleri dalı kesmeleri olur ki Trump’ın böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum” şeklinde konuştu.

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