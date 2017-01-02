Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Diel:Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni sürüyor

Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Diel, “Rusya ve İsrail ile olan normalleşme süreci ve yabancı yatırımcının ülkede operasyonlarına tam gaz devam kararı alması, Türkiye’ye olan güvenin en önemli göstergesidir.” dedi.

Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Mario Diel, Türkiye’deki yabancı yatırımcının gelecek yıla ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Dernek olarak, üyelerinin Türkiye’de yatırıma devam kararı almalarından memnun olduklarını ifade eden Diel, “Alman EWE Holding’in Türkiye’de yatırımlarını artırma kararı ve Danimarkalı Danske Commodities’in Türkiye’ye olan inancının yükseldiğini ilan etmesi, geçen yıl enerji sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Türk Hükümeti ve özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın enerji sektörünün gelişimine katkısı ve yatırımcıların Türkiye’deki operasyonlarına devam etmesi için izlediği sürdürülebilir politikalar, enerji sektörünün 2016’daki olumsuz havadan en az şekilde etkilenmesine vesile oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Diel, Türkiye’nin geçen yıl 15 Temmuz’daki darbe kalkışması ve Suriye’deki savaşın sıkıntısını çektiğini dile getirerek, “Türkiye, FETÖ ve PKK terör örgütüyle de mücadele etti. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı, Amerika’da Donald Trump’ın başkan seçilmesi, Türk lirasının zayıflaması, Türk ekonomisini ve dolayısıyla enerji sektörünü olumsuz etkileyen olayların başında geldi. Bu negatif gelişmelere rağmen Rusya ve İsrail ile olan normalleşme süreci ve yabancı yatırımcının ülkede operasyonlarına tam gaz devam kararı alması, Türkiye’ye olan güvenin en önemli göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“Türk bankaları enerji sektöründeki yatırımları destekliyor”

Diel, Türkiye’de yenilenebilir enerjide kurulu gücü arttırma çalışmalarının 2016 yılında da devam ettiğine işaret etti.

Birçok Avrupa ülkesine kıyasla hükümetin yenilenebilir enerjiden elektrik üretimindeki garantili tarife uygulamasının yeni yatırımları destekleyeceğini ifade eden Diel, uygulanan teşviklerin ve önceki yıllara nazaran enerji sektöründeki bürokratik işlemlerin azalmasının sektöre daha olumlu yansıyacağını aktardı.

Diel, yabancı enerji yatırımcıları ve sanayicilerin Türkiye ile yakından ilgilendiğini ve yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkenin bölgede büyüyen güç olmaya devam edeceğini belirterek, “Batı medyası tarafından yapılan Türkiye ile ilgili negatif analizlerin aksine, Türk bankalarının enerji sektöründeki yatırımlarını güçlü bir şekilde desteklediklerini görüyoruz.” dedi.