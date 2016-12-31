Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Gerald Knaus:AB, Türklere vizeyi kaldırsın

Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Gerald Knaus, mülteci krizinin ancak Türkiye ile işbirliği yapılacak çözülebileceğini söyledi. Knaus, AB’nin doğrudan Halep’ten mülteci almasını önerdi

Göç Araştırmacısı ve Avrupa Istikrar Girişimi Başkanı Gerald Knaus, Avrupa Birliği’nin (AB) Türklere vizeyi kaldırmasını istedi.

Die Welt gazetesine konuşan Knaus, mülteci krizinin çözümü için AB’nin Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda oldugunu söyledi.

Vizenin kaldırılmasının doğru adım olacağını vurgulayan Knaus, yeşil pasaport sahibi iki milyon Türk ile hizmet pasaportu ile gelenlerin vize almadan sorunsuz AB ülkelerinde dolaştığını da hatırlattı.

İstanbul’da yaşayan ve Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının mimarı olan Knaus, topluluk ülkelerinin mülteci politikasını eleştirdi.

Türkiye ile yapılan anlasmadan bu yana AB ülkelerinin Yunanistan ve Italya’dan çok az mülteciyi aldıgını hatırlatan Knaus, AB’nin dogrudan Halep’ten mülteci almasını önerdi. Knaus, 2015 yılının başında AB’nin Türkiye’den 500 bin mülteciyi almasını önermişti.

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