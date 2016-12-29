Kıbrıs’ta yaza referandum görünüyor

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Ada’nın birleşmesi için referandumun önümüzdeki yaz yapılabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı Lefkoşa’de yaptığı açıklmada, Kıbrıslıların büyük olasılıkla önümüzdeki yıl Ada’nın birleşmesini referandumda oylayacaklarını söyledi. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Akıncı, iki taraf arasındaki müzakakerelerin planlandığı gibi gitmesi halinde Ada’nın birleşmesiyle ilgili referandumun büyük olasılıkla 2017 yazında yapılabileceğini söyledi.

Ada’da çözüm için yapılan müzakerelerde önümüzdeki aylarda yaklaşık 100 noktanın görüşülüp ele alınması bekleniyor. İki taraf arasında en tartışmalı noktalar egemenlik ve güvenlik konuları.

Rum ve Türk yönetimleri çözüm için görüşmelere ocak ayında devam edecek. İki tarafın liderleri geçen ay İsviçre’de yapılan müzakerelerin sonuç alınamadan sona ermesinin ardından 9-10 Ocak tarihlerinde Cenevre’de yeniden bir araya gelme kararı aldı. 12 Ocak’ta ise garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla bin konferans düzenlenmesi planlıyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı üç ülke ile yapılacak görüşme öncesinde Rum lider Nikos Anastasiades ile ikili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde bir uzlaşmaya varılması halinde, Ada’nın her iki tarafından yaşayan vatandaşların bu uzlaşmayı bir referandumda oylaması planlanıyor. 2004 yılında BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın öncülük ettiği birleşme planı referanduma sunulmuş, Türk kesimi planı onaylamıştı. Plan Rum tarafında ise reddedilmişti.

Dw-Afp