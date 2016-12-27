Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Delikanlı, “2017’de Türkiye’den daha iyi bir büyüme performansı bekliyoruz.” dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi 11 ülke tarafından kurulan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı İhsan Uğur Delikanlı, AA muhabirine, faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bankanın Türkiye’de bugüne kadar, enerji, altyapı ve sağlık sektörlerine 865 milyon avroluk finansman sağladığını ifade eden Delikanlı, “Son iki yılda Türkiye’ye ilişkin hedefler aşıldı. Mevcut yüksek talebin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda ortaya koyduğu projelerle bankanın portföyündeki payını artırdığını belirten Delikanlı, şöyle devam etti:

“Yenilenebilir enerji, kentsel altyapı ve sağlık gibi kilit sektörlerde Türkiye’ye geniş çaplı finansal destek sağladık. Bankanın faaliyetlerine başladığı günden beri 11 üye ülkede sağladığı finansmanı baz alırsak, Türkiye, 36 proje için kullandığı 865 milyon avroluk finansmanla ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada ise 63 proje için 1 milyarın üzerinde finansman sağlanan Rusya bulunuyor.

Ankara’da inşaatı devam eden Etlik Entegre Sağlık Kampüsü projesi için kullandırılan 60 milyon avroluk kredi, bankanın üye ülkelerde tek kalemde sağladığı en yüksek finansman oldu. Bunu Azerbaycan’daki Şahdeniz II doğalgaz sahası projesine verilen 58 milyon avroluk kredi ve Yunan iletişim şirketi OTE’ye verilen 50 milyon avroluk kredi takip etti.”

“Türkiye üye ülkeler arasında öne çıkıyor”

Türkiye’nin dinamik ekonomisi ve büyüme potansiyeliyle üye ülkeler arasında öne çıktığını ifade eden Delikanlı, Türkiye’de proje bulma ve finansman sağlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkının demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla bertaraf edildiğini anlatan Delikanlı, “2016’da yaşanan kargaşaların, siyaset kurumunun güçlendirilmesi ve istikrarın pekiştirilmesiyle sonuçlanmasından memnunuz. Bu sayede 2017’de Türkiye’den daha iyi bir büyüme performansı bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Delikanlı, ticarette Türk lirası kullanılmasına ilişkin, “Geçtiğimiz iki yılda üye ülkelerden Romanya ve Gürcistan’da yerel para birimleriyle başarılı faaliyetlerde bulunduk. Buradan edindiğimiz tecrübe, Türk lirası tabanlı ticareti üye ülkeler arasında geliştirmemize yardımcı olacaktır.” ifadesini kullandı.

Ajanslar