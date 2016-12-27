Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:’AB bizim için önemli bir çıpa,’Batı’dan bir kopuş görmüyorum’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “AB bizim için önemli bir çıpa, bunu kaybetmeyeceğiz. Ben Batı’dan bir kopuş görmüyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

“2016 zor bir yıldı ama Türkiye büyük direnç gösterdi. 2017 bundan daha kötü olmaz. Rusya’yla normalleşme sürecimiz var, bu çok olumlu” ifadelerini kullanan Şimşek, “Yılın ikinci yarısında reformlarda bir momentum kazandık. Yılın son çeyreğine bakınca hafif bir kıpırdanma var. Açıkladığımız önlemler 2017’nin ikinci çeyreğinde etkisini gösterir. Yakın coğrafyamızda riskler varsa da 2016’ya göre daha yönetilebilir olduğu kanaatindeyim” dedi.

‘DÖVİZ BORÇLANMASI BİR SORUN’

Şirketlerin, reel sektörün çok ciddi bir döviz açığı olduğunu belirten Şimşek şöyle konuştu: Kurun çok boyutlu etkisi var. Şirketlerin, reel sektörün çok ciddi bir döviz açığı var. Bunun etkileri daha önemli. İthalatı sınırlama anlamında kur bir miktar etkili olmuştur. Kur enflasyonu gecikmeli de olsa bir miktar etkiler, cari açığı bir miktar sınırlar. Liranın değer kazanmasıyla insanlar zamanında dövizle borçlanıp cazip bulmuşlardı. Şu anda bu bir sorun. Şirketlere dönük de döviz borçlanmada bazı sınırlamalar var, bunları da çalışıyoruz. Yarın öbür gün finansal istikrar kurulu toplanacak, yeterli mi tartışacağız. Şu anda kurda mevcut risk açık pozisyonun yönetilmesi, özel sektöre nasıl yardımcı oluruz çalışıyoruz.

‘TÜRKİYE ALEYHİNDE BÜYÜK ÇABALAR VAR’

Dışarıda Türkiye aleyhinde büyük çabalar var. Son iki yıldır küresel ölçekte gelişmekte olan ülkelere yönelik ciddi fon çıkışı var. 2017’de bunun yavaşlaması bekleniyor. Reel sektöre yönelik destek paketi büyük resmin bir parçası olarak görülmeli.

‘AB’YE ENTEGRASYONU DEVAM ETTİREREK SORUNLARI AŞARIZ’

Hiçbir şekilde sermaye kontrolü düşünülmüyor. Ciddi fon ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Küresel piyasa ekonomisi normlarına uyarak bu sorunları aşarız. AB’ye entegrasyonu devam ettirerek sorunları aşarız. AB bizim için önemli bir çıpa, bunu kaybetmeyeceğiz. Ben Batı’dan bir kopuş görmüyorum.

‘YATIRIM YAPILABİLİR NOTA DÖNECEĞİZ”

Kredi notunda 2017’de yükseliş mümkün ama şartlara bağlı. Anayasa değişikliği sükunet içinde geçer, sisteme ilişkin taşlar oturur, güçlü bir reform ivmesiyle mümkün. Kısa vadede hızlı dönüşler olmuyor. Yatırım yapılabilir notumuza geri döneceğiz, sadece biraz zaman alacak.

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