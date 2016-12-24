Eurobarometre anketi…Yunanistan’da AB’ye güven dipte

Avrupa Birliği (AB) içerisinde en karamsar vatandaşlara sahip ülke olarak öne çıkan Yunanistan’da halkın yüzde 78’inin ise AB’ye güvenmediği ortaya çıktı. Yunanistan halkının yüzde 66’sı ülkedeki en büyük sorunun işsizlik olduğu görüşünde.

Eurobarometre’nin Kasım ayı verilerine göre Yunanlılar, Avrupa Birliği (AB) içerisinde en karamsar vatandaşlar konumunda. Yunanistan’da vatandaşların ekonomi, işsizlik, mevcut durumları ve hanelerinin geleceği gibi konularda geleceğe umutla bakmadığı ortaya çıkarken, Yunanlar ne hükümete ne de siyasi partilere güveniyor.

Euro’da kalmak isteyen Yunanlıların sadece yüzde 8’i “Önümüzdeki 12 ayda Yunan ekonomisinin durumunu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna “daha iyi olacak” yanıtını veriyor. Yüzde 64’ü ekonominin daha kötü olacağını düşünürken, yüzde 30’luk bir kesim ise bir değişiklik beklemiyor. AB ortalaması ise yüzde 22 “daha iyi”, yüzde 26 “kötüleşecek” ve yüzde 47 “hiçbir değişiklik olmayacak” olarak şekillendi.

En büyün sorun işsizlik

Yunanistan’da vatandaşların karşılaştığı en büyük sorun ise yüzde 66 ile işsizlik olarak tespit edildi. Bu sorunu yüzde 40 ekonomi ve yüzde 26 kamu borcu takip ediyor. Bir önceki araştırmaya göre hükümete duyulan güvenin 2 puan gerileyerek yüzde 9’a düştüğü Yunanistan’da vatandaşların yüzde 90’ı hükümete güvenmiyor.

Aynı zamanda vatandaşların yüzde 93’ü siyasi partilere güvenmediğini dile getirirken, güvenenlerin oranı yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Yunan Parlamentosuna güvenen Yunanlılar yüzde 12 olarak şekillenirken, adalete güvenenler yüzde 52, kamuya güvenenler yüzde 23, polise güvenenler yüzde 66 ve orduya güvenenler yüzde 79 olarak şekillendi.

Son olarak AB’ye güvenen Yunanlıların da sadece yüzde 20 olması dikkat çekerken, yüzde 78’i ise AB’ye güvenmediğini dile getirdi. AB ortalamasında ise bu oranlar yüzde 36 ve yüzde 54 olarak şekillendi.

Ajanslar