Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Garantiler ve yabancı askerler olmadan adil bir çözüm için Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, ülkesinin garantiler ve yabancı askerler olmadan adil ve uygulanabilir bir çözüm için Kıbrıs halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde bulunduğunu bildirdi.

Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Cuma günkü Dış Politika Ulusal Konseyi toplantısından sonra basına açıklamalarda bulunan Kotzias, ülkesinin Kıbrıs sorununu desteklemede birlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, Meclis toplantısında her kesimin Yunan hükümetinin, dış işgal güçleri ve garantiler olmadan adil, uygulanabilir ve işleyebilir bir çözümü desteklemesinde görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

Son bir ay içinde Hükümetin Kıbrıs sorununda siyasi partilere üçüncü kez bilgi verdiğine dikkati çeken Kotzias, bu Meclis toplantısının da gündeminde sadece tek konunun olduğu ikinci toplantı olduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, en iyi işbirliğini sağlayabilmek için partiler ve her partinin danışmanları arasında görüş alışverişini yoğunlaştırmaya karar verildiğini kaydetti.

Nikos Kotzias, Cenevre`de 9,10 ve 11 Ocak`ta yapılacak görüşmeler ve 12 Ocak Konferansı`yla ilgili hazırlıkları da görüştüklerini, önlerindeki pratik sorunları ve Yunan hükümetinin incelemekte olduğu çözümleri de ele aldıklarını anlattı.

Bir soruyu yanıtlayan Kotzias, Yunanistan`ın Türkiye`den, uluslararası hukuka hizmet etmesi gereken uzun vadeli çıkarlarını anlayan demokratik bir komşu olmasını istediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, 12 Ocak`tan önce Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası bir görüşmeyle ilgili bir başka soru üzerine, şu an için Dışişleri Bakanları Müsteşarları arasında bir görüşmenin belirlendiğini duyurdu.

Anastasiades ve Akinci 1 Aralık`ta, 9,10 ve 11 Ocak 2017`de Cenevre`de görüşmeye karar vermişlerdi. Kıbrıs Konferansı da yine Cenevre`de 12 Ocak`ta yapılacak.