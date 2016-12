Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB’ye alınmayışımızın nedeni ekonomik veriler değil tamamen siyasi ve dini anlayışımızla ilgili Reviewed by Momizat on Ara 24 . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni hesap sistemine geçtikten sonraki tablosunu anlattı. Erdoğan, AB'yi ifade ederek 'Bu rakamlarla mı alınmıyoruz?' dedi. C Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni hesap sistemine geçtikten sonraki tablosunu anlattı. Erdoğan, AB'yi ifade ederek 'Bu rakamlarla mı alınmıyoruz?' dedi. C Rating: 0