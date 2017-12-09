4 soruda Avrupa Birliği’nde ‘döner tartışması’

Momizat

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Fosfat, takılan dönerin dağılmasını önlemek için kullanılıyor Avrupa Birliği (AB) bu hafta da bir gıda krizine sahne oldu. Mütevazi ve müthiş popüler dönerin AB

Fosfat, takılan dönerin dağılmasını önlemek için kullanılıyor Avrupa Birliği (AB) bu hafta da bir gıda krizine sahne oldu. Mütevazi ve müthiş popüler dönerin AB

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