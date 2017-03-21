21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü kutlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 1966 yılında aldığı kararla, tüm dünya ülkelerinin ırk ayrımcılığının önlenmesi için mutlak çaba göstermesi gerekliliğinden hareketle 21 Mart’ı Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan etti.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’nün bu yılki teması “ırksal ayrımlama ve göç bağlamı da dahil olmak üzere nefreti kışkırtma”. Birleşmiş Milletler, hiçbir bireyin ayrımcılığa uğramaması gerektiğini, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadelenin insan hakları hukukunu temel taşları olduğunu vurgularken buna rağmen ırksal, etnik, dini ve uyruk bazlı ayrımlama ve nefretin kışkırtılmasını da içeren ayrımcı uygulamaların dünyanın birçok kesiminde yaygın olarak görüldüğünü kaydederken özellikle mülteci ve göçmenlerin ırksal ayrımlama ve nefrete maruz kaldıklarını not ediyor.