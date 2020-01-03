2020’de Türk diplomasisini neler bekliyor?
Türkiye, diplomasi ve güvenlik politikaları açısından
2020’ye hızlı ve yoğun bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Libya’ya asker
gönderme konusunda yılın ilk günlerinde adım atmayı öngören Türkiye, son
dönemde giderek artan rejim saldırıları nedeniyle Suriye’nin İdlib bölgesinden
kaynaklanan güvenlik sorunları ve göç hareketleriyle de uğraşıyor. 2020’in ilk
en üst düzey konuğu olacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
yapılacak görüşmeler, hem Suriye hem de Libya açısından önem taşıyacak.
2019’da Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini
ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın topraklarına konuşlandıran, itirazlara
karşın Suriye’ye tek taraflı askeri operasyon düzenleyen Türkiye, başta NATO
olmak üzere Batı ile ilişkilerinde yeni ve zorlu bir döneme daha girmeye
hazırlanıyor.
Demokrasi ve insan hakları gündemindeki gerilemenin devam
etmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinde bir
hareketlilik yaşanması öngörülmüyor.
Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan iki mutabakat muhtırası ve Trablus
hükümetinin Türkiye’den askeri destek istemesi 2020’nin diplomasi ve güvenlik
gündemini belirlemesi açısından önemli oldu.
Yeni yılın ilk günlerinde Libya’ya asker gönderme
tezkeresini TBMM’de onaylatmayı planlayan hükümet, UMH’nin kontrolündeki
Trablus bölgesinin korunması ve düzenli polis ve askeri güçlerinin oluşması
hedeflerine uygun şekilde oluşturulacak askeri birliklerini Libya’ya göndermeye
hazırlanıyor.
www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50950661