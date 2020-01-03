2020’de Türk diplomasisini neler bekliyor?

Türkiye, diplomasi ve güvenlik politikaları açısından

2020’ye hızlı ve yoğun bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Libya’ya asker

gönderme konusunda yılın ilk günlerinde adım atmayı öngören Türkiye, son

dönemde giderek artan rejim saldırıları nedeniyle Suriye’nin İdlib bölgesinden

kaynaklanan güvenlik sorunları ve göç hareketleriyle de uğraşıyor. 2020’in ilk

en üst düzey konuğu olacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile

yapılacak görüşmeler, hem Suriye hem de Libya açısından önem taşıyacak.

2019’da Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini

ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın topraklarına konuşlandıran, itirazlara

karşın Suriye’ye tek taraflı askeri operasyon düzenleyen Türkiye, başta NATO

olmak üzere Batı ile ilişkilerinde yeni ve zorlu bir döneme daha girmeye

hazırlanıyor.

Demokrasi ve insan hakları gündemindeki gerilemenin devam

etmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinde bir

hareketlilik yaşanması öngörülmüyor.

Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan iki mutabakat muhtırası ve Trablus

hükümetinin Türkiye’den askeri destek istemesi 2020’nin diplomasi ve güvenlik

gündemini belirlemesi açısından önemli oldu.

Yeni yılın ilk günlerinde Libya’ya asker gönderme

tezkeresini TBMM’de onaylatmayı planlayan hükümet, UMH’nin kontrolündeki

Trablus bölgesinin korunması ve düzenli polis ve askeri güçlerinin oluşması

hedeflerine uygun şekilde oluşturulacak askeri birliklerini Libya’ya göndermeye

hazırlanıyor.

www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50950661