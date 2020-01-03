2019 yılında Tarımsal İşgücü Verimliliği Endeksi AB içinde %2, oranında arttı

Eurostat’a göre, Tarım Ekonomik hesapların en son verilere göre, tarım işleri üretimi endeksi 2018’de kaydedilen (%23) ve 2010 dizeyine ulaşan düşüşten sonra 2019’da AB (%2 düzeyinde hafif bir yükseliş gösterdi. Kıbrıs’ta artış oranı %1,8, Yunanistan’da ise %7,6 olarak açıklandı.

Tarım sektöründe işgücü verimliliği tam istihdam edilmiş

gelir olarak ölçülebilir. Tarım

sektöründe tam istihdam edilmiş her işçinin net eşdeğer değer ölçüsü olarak

algılanmaktadır.

Buna göre, bu gösterge evrimi, Tarım ve iş değişikliklerinden

üretilen gerçek gelirden etkilenmektedir.

Eurostat’a göre, 2018’deki düşüşten sonra üye devletlerin

çoğunluğu 2019’da tarım endeksinde artış kaydetti.

En yüksek artışlar: Danimarka (%68), Estonya (%38), Almanya

(%32), İsveç (% 28) ve Estonya’da (%27) kaydedildi.

Diğer yandan, toplum gelirinin neredeyse yarısına katkı

sağlayan büyük üretici ülkelerde kaydedilen düşüşler şöyle açıklandı: İspanya

(%10), Fransa (%8) VE İtalya’da (%3).