Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

2019 Genişleme Paketinin kabulü münasebetiyle düzenlenen ortak basın toplantısında Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini tarafından yapılan açıklamalar Reviewed by Momizat on May 31 . Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu yılki Genişleme Paketini sunmak üzere burada, sizlerle ve [Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu] Komisyon Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu yılki Genişleme Paketini sunmak üzere burada, sizlerle ve [Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu] Komisyon Rating: 0