2018’in ilk beş ayında AİHM’ne temyiz başvuruları %44 oranında azaldı

Bir mahkeme oluşumu için Avrupa İnsan hakları Mahkemesine (AİHM) başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2018’in ilk beş ayında %44 düşüş kaydetti.

Aynı anda davaları karara bağlanan başvuruların sayısı ise %7 arttı.

Mahkeme tarafından basına verilen verilere göre, Bu dönemde mahkeme oluşumuna verilen temyiz başvuruları, geçen yılın aynı döneminde 31.400’e kıyasla 17.550’ye ulaştı.

Ayrıca, 1 Ocak 2018 – 31 Mayıs 2018 dönemindeki davalarıyla ilgili kararlar alınan başvuruların sayısı 18 .449’a ulaşırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde sadece 17 bin 256 idi. 2018’in ilk beş ayında kararların açıklandığı başvuruların sayısı bin altmış iki iken bu rakam geçen yıl sadece 989 idi. Ayrıca 2018’in ilk beş ayında kabul edilemez olarak algılanan silinen başvuruların sayısı on yedi bin üç yüz seksen yedi olarak açıklanırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16 bin 267 idi.

İlgili Hükümetlere tebliğ gönderen başvuruların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu dönemde %19 artarak üç bin elli dörtten 3 bin 639’a ulaştı.

Mahkeme oluşumu önünde bekleyen başvuruların sayısı 1 Ocak 2018’de 56 bin 250, 31 Mayıs 2018’de 55 bin 200 idi.

Acil oluşumlar bölümü önünde bekleyen başvuruların sayısı 1 Ocak 2018 tarihinde 26 bin 250 iken bu rakam 31 Mayıs 2018’de 23 bin 400’e geriledi, Komisyon önünde olanların sayısı 1 Ocak 2018’de 25 bin 700, 31 Mayıs 2018’de 27 bin 800 ve tek üyeli mahkeme önündeki davaların sayısı 1 Ocak 2018’de 4300 iken 31 Mayıs 2018’de dört birine geriledi.

Ayrıca ön dava/duruşma aşamasında olan başvuruların sayısı 1 Ocak 2018’de 12 bin altı yüzken 31 Mayıs 2018’de on bir bine geriledi.