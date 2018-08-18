2018’de toplam 61,517 mülteci ve göçmen Avrupa’ya gitti

Uluslararası Göç Teşkilatı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1500’den fazla kişi hayatını kaybetti. 1 Ocak – 12 Ağustos tarihleri arasında 61.517 mülteci ve göçmen deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşabildi.

Geçen yıl 118.436,2016’da da 265.640 kişi Avrupa’ya gitmişti.

2018’in ilgili döneminde 1524 kişi öldü veya kayboldu. Bu kişilerin çoğunluğu (1111) hayatlarını Orta Akdeniz’de İtalya’ya, 308′, Batı Akdeniz’de İspanya’ya ve 105 Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’a giderken kaybettiler.

Kıbrıs’a 1/1/2018 – 12/8/2018 döneminde deniz yoluyla 108 kişi geldi. Bu sayı 2017’de 273 idi.

Malta’ya da 2018’de 243 in 2018 (2017 verileri yok), Yunanistan’a 16.834 (geçen yıl 12.191), İspanya’ya 25.101 (geçen yıl 8.677) ve İtalya’ya 19.231 (2017’de 97,295) kişi gitti. Bu rakamların sadece denizden gidenleri kapsadığı belirtildi.

2017’de 1 Ocak – 12 Ağustos arası denizde 2428 kişi öldü.