2018: Türkiye Başkanlık Sistemine Geçti

Türkiye, 2018 yılında anayasasında yapılan köklü değişikliklerle hükümet sistemini değiştirdi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adıyla yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Başkanlık sistemine geçilmesi rejim değişikliği tartışmasını da beraberinde getirdi.

İşte Türkiye tarihinde siyasi, ekonomik ve hatta günlük hayatı etkileyecek yönleriyle en önemli adımlardan birisi olan sistem değişikliğine geçiş maratonundaki adımlar…

İlk adım 2017’de atıldı

Türkiye, geçen yıl 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasıyla yeni sisteme geçişteki temel adımı atmış ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adıyla yönetim yapısını değiştirecek anayasa değişikliği paketini kabul etmişti.

Sandıktan %51,41 oranında “Evet” oyu çıkmasıyla “Türkiye’nin tercihi başkanlık sistemine geçişten yana” olarak yorumlandı.

Anayasa değişikliğine %48,59 oranında “Hayır” oyu verilmesi üzerine başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere parlamenter sistemi savunanlar, sandık sonuçlarına itiraz etti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk değerlendirmesinde söylediği “Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözleriyle birlikte ilerleyen günlerde de tepkiler, itirazlar sonuçsuz kaldı.

Artık gözler, referandumda kabul edilmiş anayasa paketi uyarınca sistem değişikliklerini hayata geçirecek ve normal koşullarda 3 Kasım 2019’da yapılacak eş zamanlı genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne çevrildi.

https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-2018-de-baskanlik-sistemi-ne-gecti/4720316.html