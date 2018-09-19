2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı, Türkiye OECD sıralamasında nerede?

Türkiye’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre 17 milyondan fazla öğrenci, 75 binden fazla öğretmen okul koridorlarında.

Temmuz ayında göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemi için sınavla yerleştirme sistemi ve mesleki eğitimden öğretmenlerin eğitimine birçok alanda değişiklikler hedeflediğini söyledi.

TRT Haber’e yaptığı açıklamada 3 yıllık eğitim vizyon belgesini 15 Ekim’de açıklayacağını söyleyen Selçuk, “Dünya nerede biz neredeyiz, bunu inşa etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye, eğitimde OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında hangi noktada?

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45547955