2017’nin üçüncü çeyreğinde Avro Bölgesi’nde eleman açığı %1,9 oldu

Avro Bölgesi’nde (EA19) eleman açığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde %1,9, bir önceki çeyrekte aynı 2016’nın üçüncü çeyreğinde %1,6 oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayımlanan oranlara göre, Kıbrıs’ta da 2017’nin ikinci çeyreğindeki %0,8 ile karşılaştırıldığında 2017’nin üçüncü çeyreğinde eleman açığı %1,4 olarak gerçekleşti.

AB28 içerisinde de eleman açığı oranı 2017’nin üçüncü çeyreğinde %2,0; bir önceki çeyrekte aynı ve 2016’nın üçüncü çeyreğinde %1,7 olarak hesaplandı.

Avro Bölgesi’nde eleman açığı 2017’nin üçün çeyreğinde %1,6 ile sanayi ve inşaatta, %2,2 ile hizmetlerde; AB28’de %1,7 ile sanayide ve inşaatta, %2,3 ile hizmetlerde, Kıbrıs’ta ise aynı oranlar sırasıyla %1 ve %1,6 olarak görüldü.

Karşılaştırma için verileri bulunan ülkeler arasında en yüksek eleman açığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde %4,1 ile Çek Cumhuriyeti’nde, %3,6 ile Belçika’da, %2,7 ile Almanya’da, %2,6 ile Avusturya ve Birleşik Krallık’ta, en düşük eleman açığı oranları da %0,5 ile Yunanistan’da, %0,8 ile Bulgaristan ve İspanya’da ve %0,9 ile Portekiz’de kaydedildi.