2017’de nüfusun %25’i yoksulluk tehlikesi altında bulunuyordu yıllık düşüş %2,5

Pazartesi günü İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, 2016 yılına kıyasla yoksulluk tehlikesi karşısında bulunan nüfusun oranı %2,5 iyileşme göstererek 2017 yılında yoksulluk tehlikesi ve sosyal dışlanma ile yüz yüze bulunan nüfusun oranı %25’e ulaştı. Buna göre nüfusun %25,2’si ya da 214.636 kişi, AB’nin Avrupa Stratejisi 2020’nin 9 temel göstergelerinden biri olan (Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altında, At Risk of Poverty or Social Exclusion) AROPE göstergesine göre yoksulluk tehlikesi ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya bulundu.

İstatistik Dairesinin basın açıklamasına göre “nüfusun %25,2’si ya yoksulluk sınırı altında ya ciddi maddi eksiklikler altında yaşıyorlar ya da çok az gelirli işlerde çalışıyorlardı”.

Yoksulluk göstergesi bir önceki yıla kıyasla iyileşme göstererek %27,7’ye ulaştı.

İyileşme hem erkekler hem de kadınlar üzerinde olumlu oldu. Erkeklerde %24,0 kadınlarda ise %26,4’e ulaştı ama buna rağmen kadınların durumu erkeklere kıyasla daha kötü olmaya devam etti.

Yoksulluk tehlikesi önünde bulunan yani gelirleri yoksulluk sınırı altında bulunan nüfusun oranı düşüş göstererek 2015’te yüksek düzeydeki % 16,2’den bir önceki yıl %16,1’e 2017’de ise %15,7’e geriledi.

2016’ya kıyasla finansal yoksulluk tehlikesi 2017’de hane başına 8 8.412’den 8. 698 avroya ve iki çocuklu aileler için 2016’da 17.665 avrodan 18.266 avroya ulaştı.

Ciddi maddi eksiklikleri olan ya da zorluklar nedeniyle bunlara sahip olamayan örneğin, su ve elektrik faturalarını ödeyemeyen ya da kış mevsiminde yeterli ısıtması olmayan veya acil ve masraflı bir ödemeyle karşı karşıya kalan nüfusla ilgili olarak, bu oran 2016’ya kıyasla %13,6’dan %11,5’e düştü.

Çok düşük istihdam göstergesiyle yaşayan hanelerde 59 yaşına kadar olan nüfusun istihdam oranı ile ilgili olarak, yani geçen yıl olanaklarının %20’sinin altında çalışanların oranı son yıllarda görülen artıştan sonra geçen yıla kıyasla %10,6’dan 2017’de %9,4’e geriledi.

“2017 yılında hane başına ortalama net mevcut gelir 2016 yılıyla aynı oranda yani 30.376 avro civarında seyretti. Bir önceki yıl bu oran 29. 942 avro düzeyindeydi”.

Ekonomik eşitsizlik özellikle gelir bölüşümünü ölçmek için birçok sayısal endeks (S80/S20) mevcut olup en yaygın olarak kullanılan ise Gini Katsayısıdır.

2016 yılıyla ilgili olarak 2017’de gerçekleştirilen ekonomik eşitsizlik ölçümü bir önceki yıla kıyasla bir azalma göstererek gelir bölüşümünde bir iyileşme gösterdi.

Özellikle, en zengin nüfusun %20’si en fakir gelirli nüfusun %20’si ile karşılaştıran S80/S20 göstergesi, 2017’de iyileşme göstererek 4,6’ya ulaştı.

Yani, en zengin nüfusun %20’sinin geliri en yoksul nüfusun gelirinden 4,6 daha yüksekti. Bu oran 2016’da 4,9 idi. Aynı anda %30,8 olarak hesaplanan Gini Katsayısı 2016’ya kıyasla azalarak %32,1’e ulaştı.

2016 yılı mali raporlarına dayalı olarak 2017’de gerçekleştirilen araştırma tüm Kıbrıs’ın bütün kazalarındaki köy ve kentlerinden 4.311 hane üzerinde yapıldı.