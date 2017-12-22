2017 ilk on ayında, Avro Bölgesinde 18,9 milyar ticaret fazlalığı kaydedildi

Eurostat tarafından yayınlanan ilk değerlendirmelere göre Avro bölgesinin diğer ülkelere yaptığı ihracatlar Ekim 2016’ya kıyasla (172,6 mil. avro) Ekim 2017’de %8,8 artarak 187,9 milyar avroya ulaştı. Diğer ülkelerden yapılan ithalatlar %10,1 oaranında artarak €168,9 milyara ulaştı. Bu rakam Ekim 2016’da 153,4 milyar avroydu. Sonuç olarak Avro bölgesi bir yıl önceye kıyasla (19,2 mil. avro) Ekim 2017’de diğer ülkelerle ticaret çerçevesinde 18,9 milyar avro ticaret fazlalığına sahip oldu. Avro bölgesi içinde yapılan ticaret bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,7 artarak Ekim 2017’de 160,0 milyar avroya ulaştı.

Eurostat’a göre aynı dönemde Kıbrıs’ın toplam ihracatı geçen yıla kıyasla %5 artarak 2,4 milyar avroya ulaştı. Topluluk içi ihracatlar ise %-22 azalarak 0,9 milyar avroya düştü. Topluluk dışı ihracatlar %33 artışla 1,5 milyar avroya ulaştı. Bu arada ithalatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artarak 6,3 milyar avroya çıktı (%2 düşüşle AB içinde 3,8 mil. avro, %48 artışla Avrupa dışına 2,4 mil. avro). Bunun yanı sıra Kıbrıs’ta 3,9 milyar avro ticaret açığı kaydedildi (AB ile -2,9 diğer ülkelerle -0,9).

Ocak – Ekim 2017 arası, Avro bölgesinin diğer ülkelere gerçekleştirdiği ticaret değeri 1 812,6 milyar avroya ulaştı (Ocak – Ekim 2016’ya kıyasla %+ 7,5 artış) İthalatlar ise 1 624,7 milyar avroda (2016’ya kıyasla %+10,4) noktalandı. Sonuç olarak Avro bölgesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 187,9 milyar avro ticaret fazlalığı yakaladı. Avro bölgesi içinde ticaret değeri Ocak-Ekim 2017’de %/,6 artarak 1 529,3 avroya ulaştı.

İlk değerlendirmelere göre AB28 dışına ihracatlar Ekim 2017’de %8,6 artarak 159,4 milyara ulaştı. Ekim 2016’da bu rakam 146,8 milyar avroydu. Diğer ülkelerden ithalatlar ise %10,6 artarak 159,6 milyar avroya çıktı (Ekim 2016 – 144,4 milyar av). Sonuç olarak AB28 diğer ülkelerle ticarette geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2,4 milyar avro fazlalıktan Ekim 2017’de 0,3 milyar avro ticaret açığına sahip oldu. AB içinde ticaret değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,7 artarak 292,8 milyar avroya çıktı.

Son olarak, Ocak ayından Ekim 2017’ye kadar, AB dışına ihracat bir önceki yıla kıyasla %+ 8,9 artarak 1 549,7 milyar avroya, ithalatlar ise yine %+ 9,0 artışla 1 544,5 milyar avroya ulaştı. Sonuç olarak bir önceki yıla kıyasla AB 5,2 milyar avro ticaret fazlalığına sahip oldu. AB içinde ticaret bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %7,5 oranında artarak 2 778,2 milyar avroya ulaştı.