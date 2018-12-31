2016’da Sosyal Koruma harcamaları AB’nde %28,2 düştü

2015’teki %28,4’lük oranla karşılaştırıldığında 2016’da Sosyal Koruma harcamaları Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) göre Avrupa Birliği’nde (AB) %28,2 düştü.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, Kıbrıs’ta Sosyal Koruma harcamaları 2016’da %19,1’de kaldı. Bu oran 2015’te %19,9 ve 2011’de %20,2 idi.

2016, AB düzeyinde sosyal korumayı finanse eden iki ana kaynaktan biri, toplam kazancı %55’e çıkaran sosyal katkılar, diğeri de %40’la vergilerden gelen genel devlet katkıları oldu.

2016’da sosyal koruma harcaması GSYH’ya göre en az %30’da Fransa’da (%34), Finlandiya ve Danimarka’da (%32), Avusturya, Belçika, İtalya, İsveç ve Hollanda’da (%30) oldu.

Sosyal koruma harcamasının GSYH’ya göre %20’nin altında olduğu ülkeler de şöyle sıralandı:

Romanya, Letonya ve Litvanya (%15), İrlanda (%16), Estonya ve Malta (%17), Bulgaristan ve Slovakya (% 18), Çekoslovakya, Kıbrıs ve Macaristan (%19).