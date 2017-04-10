2016’da iş gücü maliyeti AB’de 25,4 avro ve Avro Bölgesi’nde 29,8 avro olarak belirlendi

2016’da, toplam ekonomide, ortalama iş gücü maliyetinin (tarım ve kamu yönetimi dışında), Kıbrıs’ta, 2015’e kıyasla 15,7 avrodan, 2016’da 15,8 avroya çıktığı hesaplanmaktadır. (toplam ücrette %0,6, ücret dışı maliyette %17,0 artış).

Saatlik maliyet: İşletmelerde 15,7 avro, sanayi alanında 14,4 avro, inşaat alanında 14,0 avro, hizmetlerde 16,3 avro ve iş ekonomisinde olmayan alanda (kamu yönetimi dışında) 17,3 avro olarak kaydedildi.

Aynı dönemde (2016), iş gücü maliyeti AB’de 25,4 avro ve Avro Bölgesi’nde 29,8 avro olarak belirlendi.

En düşük saatlik maliyet: Bulgaristan (€ 4,4), Romanya ( € 5,5), Litvanya (€ 7,3), Letonya (€ 7,5), Macaristan (€ 8,3) ve Polonya’da (€ 8,6) kaydedilirken en yüksek saatlik maliyetler de Danimarka (€ 42,0), Belçika (€ 39,2), İsviçre (€ 38,0), Lüksemburg (€ 36,6) ve Fransa’da (€ 35,6) kaydedildi.

Sanayi alanında, saat başına iş gücü maliyeti AB’de € 26,6 avro, Avro Bölgesi’nde ise € 32,6 avroydu. Hizmet alanında AB’de € 25,8 ve Avro Bölgesi’nde € 28,7, inşaat sektöründe € 23,3 ve € 26,1 avroydu.

İş ekonomisi dışı alanda (kamu yönetimi dışında), saat başına iş gücü maliyeti AB’de 26,6 € avro ve Avro Bölgesi’nde 29,7 avroydu.

Toplam ekonomide, ücret dışı maliyet paylaşımı AB’de %23,9, Avro Bölgesi’nde %26,0, Malta’da %6,6 Fransa’da ise %33,2 kadardı.

2015 – 2016 yılları arasında, toplam ekonomide, avro olarak saat başına maliyet AB’de %1,6 ve Avro Bölgesi’nde %1,4 artış gösterdi.

Avro Bölgesi’nde, en büyük artışlar Baltık ülkelerinde kaydedildi: Litvanya (%+ 7,5), Letonya (%+ 6,4) ve Estonya’da (%+ 5,6).

Kaydedilen tek düşüş İtalya’da (%-0,8) oldu, buna karşı iş gücü maliyeti Malta’da (%+ 0,0), Hollanda’da (%+ 0,1) ve Belçika’da (%+ 0,2) sabit kaldı.

Avro Bölgesi dışı üye ülkelerde, 2016’da toplam ekonomide en büyük artışlar, Romanya (%+ 12,7) ve Bulgaristan’da (+ 7,8%) ve en düşük artışlar Britanya (%+ 1,5) ve Danimarka’da (%+ 1,9) kaydedildi.