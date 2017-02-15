2016 yılının 4. çeyreğinde, GSYİH Avro Bölgesinde %0,2 arttı

Eurostat tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016 yılının 4. çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYİH Kıbrıs’ta %0,5, Avro Bölgesinde (EA19) %0,4, AB 28’de %0,5 oranında artış gösterdi. 2016 yılının 3. çeyreğinde GSYİH yukarıda sözü geçen bölgelerde %0,8, %0,4 ve % 0,5% arttı.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, 2016 yılının 3. çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH Kıbrıs’ta %2,8, Avro Bölgesinde %1,7% ve AB’de %1,8% arttı. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde söz edilen bölgelere göre %+ 2,9, %+ 1,8 ve %+ 1,9 idi.

Özellikle Kıbrıs’ta, 2016 yılının ilk çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş GSYİH 2015’in 4. çeyreğine kıyasla %0,4, 2016’in 1. çeyreğine kıyasla yılın 2. çeyreğinde %1,1, 2016’nın 3. çeyreğinde 2. çeyreğe kıyasla %0,8 ve yılın 3. çeyreğine kıyasla 4. çeyrekte %0,5 oranında arttı. Yıllık bazda, GSYİH ilk çeyrekte %2,8, 2. çeyrekte %2,8, 3. çeyrekte %2,9 ve son çeyrekte %2,8 arttı.

2016 yılının 4. çeyreğinde, ABD’de GSYİH geçen çeyreğe kıyasla %0,5 artış gösterdi. (2016 yılının 3. çeyreğinden %+ 0,9). Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, GSYİH %1,9 arttı. (Geçen çeyrekte %+ 1,7 idi).