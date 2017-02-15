2016 yılının 4. çeyreğinde, GSYİH Avro Bölgesinde %0,2 arttı Reviewed by Momizat on . Eurostat tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016 yılının 4. çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Eurostat tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016 yılının 4. çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Rating: 0
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2016 yılının 4. çeyreğinde, GSYİH Avro Bölgesinde %0,2 arttı

Haber Tarihi:: 15 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016 yılının 4. çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYİH Kıbrıs’ta %0,5, Avro Bölgesinde (EA19) %0,4, AB 28’de %0,5 oranında artış gösterdi. 2016 yılının 3. çeyreğinde GSYİH yukarıda sözü geçen bölgelerde %0,8, %0,4 ve % 0,5% arttı.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, 2016 yılının 3. çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH Kıbrıs’ta %2,8, Avro Bölgesinde %1,7% ve AB’de %1,8% arttı. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde söz edilen bölgelere göre %+ 2,9, %+ 1,8 ve %+ 1,9 idi.

Özellikle Kıbrıs’ta, 2016 yılının ilk çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş GSYİH 2015’in 4. çeyreğine kıyasla %0,4, 2016’in 1. çeyreğine kıyasla yılın 2. çeyreğinde %1,1, 2016’nın 3. çeyreğinde 2. çeyreğe kıyasla %0,8 ve yılın 3. çeyreğine kıyasla 4. çeyrekte %0,5 oranında arttı. Yıllık bazda, GSYİH ilk çeyrekte %2,8, 2. çeyrekte %2,8, 3. çeyrekte %2,9 ve son çeyrekte %2,8 arttı.

2016 yılının 4. çeyreğinde, ABD’de GSYİH geçen çeyreğe kıyasla %0,5 artış gösterdi. (2016 yılının 3. çeyreğinden %+ 0,9). Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, GSYİH %1,9 arttı. (Geçen çeyrekte %+ 1,7 idi).

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