2016 yılının 3. çeyreğinde Avro Bölgesi’nde konut fiyatları %3,4 arttı

Eurostat emlak fiyatları endeksi itibariyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016 yılının 3. çeyreğinde, konut fiyatları, Avro Bölgesi’nde %3,4 ve AB’de %4,3 Kıbrıs’ta %-3,3 düşüş kaydedildi. Kıbrıs (%-3,3) İtalya ile birlikte (%-0,9) yıllık bazda düşüş kaydeden iki ülke oldu.

2016 yılının 2. çeyreğine kıyasla, aynı yılın 3. çeyreğinde Avro Bölgesi’nde konut fiyatları %1,3, AB’nde %1,5, Kıbrıs’ta ise %0,2 artış gösterdi.

Mevcut veriler olan üye ülkeler arasında, 2016 yılının 3. çeyreğinde en yüksek yıllık artışlar Macaristan (%+ 11,6), Letonya (%+ 10,8) ve Bulgaristan’da (%+ 8,8) gözetlendi. Geçen çeyreğe kıyasla, en yüksek artışlar Malta (%+ 5,4), İrlanda (%+ 4,7), Estonya, Litvanya ve Macaristan’da (üç ülkede de %+ 3,4) kaydedilirken Romanya’da (%-0,7) düştü.