2016 yılında hava taşımacılığında, dünya yolcu trafiği %6 oranında arttı

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) , yolcu hava trafiğinin geçen yıl yine, biraz daha yavaş bir hızda, dünya çapında arttığını ve bu artışın düşük maliyetli havayolu dinamikleri tarafından tetiklendiği açıkladı.

Fransız Haber Ajansı, geçen yıl Uluslararası hava taşımacılığının, 2015 yılına kıyasla %6 oranında artarak, 3,7 milyar yolcuya ulaştığını belirtti. BM ise, bu artışın bir önceki yılla kıyaslandığında, geçen yıl kaydedilen %7,1 oranlık artıştan biraz daha az olduğunu kaydetti.

Hava yolcu trafiği artışının daha çok Orta Doğu (%11,2), Asya (%8), Latin Amerika (%6,5) ve Afrika’ya (%5,7) yönelik olduğu, bunun tersine, Avrupa (%4,3) ve Kuzey Amerika’ya (%3,5) yönelik daha düşük olduğu belirtildi.

Merkezi Kanada’nın Montreal kentinde bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü yaptığı açıklamada “Her yıl sınır ötesine yolculuk yapan tüm dünyadan turistlerin yarısından fazlası, hava taşımacılığıyla yolculuk etti” dedi.

Yolcu hava taşımacılığının %28’ini oluşturan düşük maliyetli havayolları, ilk kez bir milyardan fazla yolcu taşıdılar.

Avrupa’da düşük maliyetli havayollarının yolcuların hemen hemen üçte birini taşıdığı ve bunun, Asya’dan (%31) ve Kuzey Amerika’dan (%25) daha yüksek olduğu açıklandı.

ICAO tarafından yapılan açıklamada, “düşük maliyetli havayollarındaki artış, gelişmekte olan ekonomilerde yolcu sayısının artışına katkıda bulunmuştur” denidi.