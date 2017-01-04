2016 Aralık ayında Avro bölgesinde enflasyon %1,1 idi

Eurostat, 2016 yılının Aralık ayında, Avro bölgesinde yıllık enflasyon oranının %1,1 ulaşmasının beklendiği, bu oranın 2016 yılı Kasım ayında %0,6 olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eurostata göre, enflasyonun temel bileşenleri ile ilgili olarak, Avro bölgesinde, Aralık ayında en yüksek oranın enerjide %2,5`ye (Kasım ayında %-1,1) kaydedilecek. Bunu, hizmetler sektörü %1,2 (Kasım %1,1), yiyecek, alkol ve tütün %1,2 (Kasım %0,7) ve enerji sanayi malları %0,3 (Kasım ayıyla sabit aynı düzeyde) izliyor.