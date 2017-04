2015’de en fazla Fas,Arnavut ve Türkler AB vatandaşı oldu (english)

Eurostat tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, 2015`de, yaklaşık 840 bin kişi, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlığına sahip oldu. Bu rakam, 2014`de 890 bin, 2013`de ise 980 bin düzeyindeydi.

Özellikle Kıbrıs, 3 bin 322 kişiye vatandaşlık verdi. Bu kişilerin, %34,3`ü eski Rus kökenli, %8,8`i Britanyalı, %8,0`i Yunanlı idi.

2010`dan beri, 5 milyondan fazla insan, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip oldu. 2015`te, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan toplam insanların sayısının %87`si AB dışı vatandaşlardı.

2015`te, AB üyesi bir ülke vatandaşlığına sahip olan en büyük insan grubu Fas vatandaşlarıydı (86 bin 100 kişinin %88 İtalyan, İspanyol ya da Fransız vatandaşı oldu). Bunu, Arnavutlar (48 bin 400, %96 Yunan), Türkler (35 bin, %56`sı Alman), Hindistanlılar (yaklaşık 31 bin, %60 Britanya), Romenler (28 bin 400, %50 İtalyan) ve Cezayirliler (22 bin 500, %75 Fransız vatandaşı) izledi.

Faslılar, Arnavutlar, Türkler, Hintliler, Romenler, Pakistanlılar, Cezayirliler 2015 yılında AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığını elde eden toplam nüfusun üçte birini (%33) temsil etmektedirler.

Eurostat: Acquisitions de nationalité dans l’UE: Les États membres de l’UE ont octroyé la nationalité à moins de personnes en 2015 – Marocains, Albanais et Turcs demeurent les principaux bénéficiaires

En 2015, quelque 840 000 personnes ont acquis la nationalité d’un État membre de l’Union européenne (UE), un chiffre en baisse par rapport à 2014 (où il s’établissait à 890 000) et à 2013 (980 000). Depuis 2010, plus de 5 millions de personnes au total se sont vu octroyer la nationalité d’un État membre de l’UE. Parmi les personnes ayant obtenu la nationalité d’un État membre de l’UE en 2015, 87% n’étaient initialement pas ressortissants de l’UE.

