1500 türk TIR şirketi haksız geçiş ücreti için AB’ye dava açacak

TIR şirketleri, uzun yıllar haksız geçiş ücreti alan AB’ye dava açacak. UND İcra Kurulu Başkanı Şener, “Avrupa Adalet Divanı lehimize karar verdi. Ancak bugüne dek oluşan zararın tazminini talep edeceğiz” dedi.

Avrupa Adalet Divanı’nın Türk TIR’larından geçiş ücreti alan Macaristan aleyhine karar vermesinin ardından sektör oyuncuları harekete geçti. Uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren bin 500 firma, Avrupa Birliği’ne (AB) bugüne kadar TIR başına aldığı yaklaşık 800 euro’nun oluşturduğu zararın tazmini için dava açmaya hazırlanıyor.

Söz konusu haksız uygulamanın son bulmasıyla yıllık 20 milyon euro’yu bulan ödemelerin sektörün cebinde kalması bekleniyor. Geçiş ücreti nedeniyle Türk TIR’larının haksız rekabete maruz kaldığını aktaran Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, mahkemenin lehimize verdiği kararla birlikte eşit koşullarda rekabet imkânı yakaladıklarını anlattı.

Şener, “Türkiye’den Almanya’ya yaptığı her sefer için yaklaşık 800 euro ekstra ödeme yapan Türk plakalı TIR’lar, bunu maliyetlerine yansıtmak zorunda kalıyordu. Sırf bu sebeple 200 euro daha ucuz fiyat veren yabancı plakalı TIR’lar daha fazla tercih ediliyordu” dedi. Rekabet avantajının oluşmasıyla Türk şirketlerinin öne geçeceğini anlatan Şener, sektörün önümüzdeki yıl yüzde 30 oranında büyümesini öngördüklerini kaydetti.

20 MİLYON EURO TASARRUF

Fatih Şener, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı kararla Macaristan tarafından alınan ücretin Gümrük Birliği’ne aykırılık teşkil ettiğine hükmettiğini belirtti. Şener, “Mahkeme, bu kararıyla ‘Türklere yapılan bu uygulama ayrımcı ve haksızdır’ dedi. Kararın psikolojik yönü de var. Hukuk yoluyla Avrupa’daki bazı ülkelerin Türkiye’ye yönelik haksız ve ikircikli uygulaması da ispat edilmiş oldu” diye konuştu. Kararın emsal teşkil edeceğini belirten Şener, Türk taşımacılarına yönelik Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’da uygulanan ayrımcılığın da sona ereceğini kaydetti. Şener, “Bu dava sonucuyla birlikte Türk taşımacısı yıllık minimum 20 milyon euro tasarruf edecek” ifadelerini kullandı.

DAVA 2015’TE AÇILDI

Macaristan Mart 2015’te geçiş ücretini ödemediği gerekçesiyle İstanbul Lojistik Hizmetleri Şirketi’ne 2 bin 400 euro’luk para cezası kesti. Bunun üzerine şirket de Ekonomi Bakanlığı, TİM ve UND desteğiyle Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine dava açtı. AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı da geçen hafta, Türk tarafını haklı bularak uygulamaya son verdi.

3.5 MİLYAR EURO’LUK KATKI

TİM tarafından yapılan açıklamada ise “Türk-AB ticaretine yılda 3.5 milyar euro kaybettiren söz konusu engellerin ortadan kalkmasıyla, AB ülkelerine ihracatımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz” denildi.

Hürriyet